vitaxa2006 Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора. Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.
ishvara написав:vitaxa2006 Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора. Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.
Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...
ishvara написав:vitaxa2006 Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора. Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.
Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...
чик написав:airmax78 та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту... полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ... Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.
Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа
чик написав:airmax78 та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту... полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...
А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ... Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.
Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа
Оно то можно, теоретически, так сделать. Но в апреле ждал 1000, не дали. Не факт, что сейчас дадут. 2 раза подряд провернуть схему успешным шортом это маловероятно. Я не трейдер, не угадаю. И так, залетел в декабре почти на хаях по факту.
Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.