Форуми / Валюта / Валютний ринок / Криптовалюта,

ринок криптовалют Криптовалюта, ринок криптовалют + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 3602360336043605 Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24 vitaxa2006

Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.

Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство. ishvara Повідомлень: 1712 З нами з: 09.12.12 Подякував: 328 раз. Подякували: 102 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 16:10 ishvara написав: vitaxa2006

Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.

Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство. Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.

Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё... Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё... vitaxa2006

Повідомлень: 255 З нами з: 25.01.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 19:02 vitaxa2006 написав: ishvara написав: vitaxa2006

Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.

Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство. Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.

Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё... Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...

Игорь

Повідомлень: 1186 З нами з: 23.01.16 Подякував: 6293 раз. Подякували: 1443 раз. Профіль 1 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 09:52 vitaxa2006 написав: чик написав: airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... та х.з. но никто в чатене захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорятаппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...



А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...

Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к. А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа SAndriy1 Повідомлень: 964 З нами з: 17.01.15 Подякував: 396 раз. Подякували: 421 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 10:20 airmax78 написав: А вообще надо учиться у Козака. Он как криптокоачи с тиндера - никогда не торгует в минус. Все только в плюс. Наверное может научить своей стратегии. А вообще надо учиться у Козака. Он как криптокоачи с тиндера - никогда не торгует в минус. Все только в плюс. Наверное может научить своей стратегии.



- сосед пенсионер говорит что может 10 раз за ночь

- и вы говорите - сосед пенсионер говорит что может 10 раз за ночь- и вы говорите Setta

Повідомлень: 762 З нами з: 13.02.07 Подякував: 17 раз. Подякували: 104 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 10:55 SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: чик написав: airmax78

та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят

аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...

полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер... та х.з. но никто в чатене захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорятаппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...



А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...

Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к. А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа

Оно то можно, теоретически, так сделать. Но в апреле ждал 1000, не дали. Не факт, что сейчас дадут. 2 раза подряд провернуть схему успешным шортом это маловероятно. Я не трейдер, не угадаю. И так, залетел в декабре почти на хаях по факту. Оно то можно, теоретически, так сделать. Но в апреле ждал 1000, не дали. Не факт, что сейчас дадут. 2 раза подряд провернуть схему успешным шортом это маловероятно. Я не трейдер, не угадаю. И так, залетел в декабре почти на хаях по факту. vitaxa2006

Повідомлень: 255 З нами з: 25.01.18 Подякував: 625 раз. Подякували: 114 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 23:44 Re: Криптовалюта, ринок криптовалют Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую. airmax78 Повідомлень: 42864 З нами з: 25.10.12 Подякував: 985 раз. Подякували: 5345 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3602360336043605 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11877 , 11878 , 11879

дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53 118789 258379333

Василь-Рівне Нед 04 тра, 2025 13:26 Валютний ринок у світі 1 ... 796 , 797 , 798

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7978 23343229

Hotab Суб 23 гру, 2023 00:55 Мониторинг обменников криптовалют

Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52 6 117643

Wellcrypto Пон 19 вер, 2022 18:27