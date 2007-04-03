RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3603360436053606>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:24

vitaxa2006
Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.
Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.
ishvara
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 09.12.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:10

  ishvara написав:vitaxa2006
Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.
Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.

Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 25.01.18
Подякував: 628 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 19:02

  vitaxa2006 написав:
  ishvara написав:vitaxa2006
Да, согласен, могут еще раз всех вытряхнуть или дальше испытывать терпение. Они видят динамику активов и действуют соответственно. С другой стороны у крупного игрока нет задачи забрать все монеты, у них есть свои конкретные цели в этой игре. Поэтому рост может начаться в любой момент, когда они решат, что пора.
Что касается доминирования мнений на рынке, то в конце 22-го года многие говорили, что биткоин достиг дна, и так оно и оказалось, и все, кто тогда покупал, заработали. Но заработали не так много, как могли, потому что на 40-50-60к многие вышли. Так может быть и с альтсезоном - при росте на 200-300% от текущих большинство выйдет, Альтсезона ждут аж с 23 года, это уже достаточно долго, и я уверен, что многие уже вышли или выходят из альты - посмотрите, какие комментарии на ютубе по поводу альтсезона. А при росте на 200% выйдет большинство.

Тут согласен с вами. Я полностью выйду даже при росте +90% с текущей цены, мне не нужны никакие иксы. Просто выпустите и всё...

Зображення
Игорь
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1186
З нами з: 23.01.16
Подякував: 6294 раз.
Подякували: 1444 раз.
 
Профіль
 
2
1
3
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 09:52

  vitaxa2006 написав:
  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа :D
SAndriy1
 
Повідомлень: 968
З нами з: 17.01.15
Подякував: 396 раз.
Подякували: 421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:20

  airmax78 написав:А вообще надо учиться у Козака. Он как криптокоачи с тиндера - никогда не торгует в минус. Все только в плюс. Наверное может научить своей стратегии.


- сосед пенсионер говорит что может 10 раз за ночь
- и вы говорите
Setta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 762
З нами з: 13.02.07
Подякував: 17 раз.
Подякували: 104 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:55

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:
  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа :D

Оно то можно, теоретически, так сделать. Но в апреле ждал 1000, не дали. Не факт, что сейчас дадут. 2 раза подряд провернуть схему успешным шортом это маловероятно. Я не трейдер, не угадаю. И так, залетел в декабре почти на хаях по факту.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 25.01.18
Подякував: 628 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 23:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.
airmax78
 
Повідомлень: 42868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 985 раз.
Подякували: 5346 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 12:34

  airmax78 написав:Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.

Согласен полностью. Пришло время об кого-то разгружать биток, и думаю, что разгрузка уже идет.
Год назад я ждал 70+к, чтобы начинать выходить, а сейчас люди заходят на 80+к ))
ishvara
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 09.12.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:45

  ishvara написав:
  airmax78 написав:Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.

Согласен полностью. Пришло время об кого-то разгружать биток, и думаю, что разгрузка уже идет.
Год назад я ждал 70+к, чтобы начинать выходить, а сейчас люди заходят на 80+к ))

Держатели битка сейчас имеют уникальную возможность выпрыгнуть почти по 100к. Сегодня ещё можно успеть.
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 256
З нами з: 25.01.18
Подякував: 628 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 16:53

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

А мне что-то не очень нравится это топтание но все ближе и ближе к 100К. Как бы не выстрелили вверх. Это будет грустно. Совсем не хочется еще чтобы 100К стали не потолком, а поддержкой.
airmax78
 
Повідомлень: 42868
З нами з: 25.10.12
Подякував: 985 раз.
Подякували: 5346 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 3603360436053606>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11881, 11882, 11883
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118825 258455545
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 тра, 2025 17:42
Hotab
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23344726
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 117724
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (606)
08.05.2025 17:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.