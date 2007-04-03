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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3603360436053606
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:31

  vitaxa2006 написав:
  ishvara написав:
  airmax78 написав:Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.

Согласен полностью. Пришло время об кого-то разгружать биток, и думаю, что разгрузка уже идет.
Год назад я ждал 70+к, чтобы начинать выходить, а сейчас люди заходят на 80+к ))

Держатели битка сейчас имеют уникальную возможность выпрыгнуть почти по 100к. Сегодня ещё можно успеть.

Да нет никаких проблем с битком - он свое показал, и еще покажет)))
Больше вопросов к альткойнам)))
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  #<1 ... 3603360436053606
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