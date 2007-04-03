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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3603360436053606
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 17:31

  vitaxa2006 написав:
  ishvara написав:
  airmax78 написав:Вже скільки разів це було: момент коли з кожної праски лунає "тузємун" і всі радять купувати бо завтра неодмінно буде дорожче - це момент для продажу. І мені здається що по біткоїну такий момент був при перетині 100К. Тоді прям за класикою: 250К вже в цьому році і т.п. І, мені здається, що зараз знов почались вкиди "за найгіршим роскладом - 300К у якомусь там дуже близькому році" і т.д. Тому незважаючи на свербляче ФОМО я дорожче 80К купувати не планую.

Согласен полностью. Пришло время об кого-то разгружать биток, и думаю, что разгрузка уже идет.
Год назад я ждал 70+к, чтобы начинать выходить, а сейчас люди заходят на 80+к ))

Держатели битка сейчас имеют уникальную возможность выпрыгнуть почти по 100к. Сегодня ещё можно успеть.

Да нет никаких проблем с битком - он свое показал, и еще покажет)))
Больше вопросов к альткойнам)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 23:45

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Какой загон пошел. Откуда дровишки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 00:02

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:
  чик написав:airmax78
та х.з. но никто в чате дж не захотел спорить на 100баксов шо в этом годе биток буде 150т. хотя куча уверенных шо впаде на 72. но чо то ни шортят, ни спорят :mrgreen:
аппле одобрила покупку в приложухак своей продукции за крипту...
полазил па чатам и судя по всему большинство сидит в альте и ждут чуда, у мну 40% в битке па 60т. и похер...


А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа :D

Какой прекрасный и своевременный совет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 00:51

Эйр,
дровишки от Трампа, первое «прекрасное» торговое соглашение с Британией и Китай на выходных ожидается.

Если все рынки, фонда, криптовоздух, сырье и т.д. стали так зависеть от слов и поступков одного человека, мне жаль эти рынки.
Рыжая Доня ушатает нервную систему всех и вся…
Freza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 01:19

  SAndriy1 написав:Да нет никаких проблем с битком - он свое показал, и еще покажет)))

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sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 08:13

  sergey_sryvkin написав:
  SAndriy1 написав:Да нет никаких проблем с битком - он свое показал, и еще покажет)))

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Как это относится к части моей фразы? Там у меня что-то написано о торговле с плечами? Я на споте только торгую.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 08:58

  airmax78 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:airmax78
А чуда не будет (( Хотя, я всё же рискнул воспользоваться советами тут и заново перезашёл в эту скамину эфир. Получилось перезайти по цене около 1600. Было 16 эфиров, теперь 20. Немного снизил свою цену выхода в БУ. Хотел по 1000 перезайти, но долго мурыжили в апреле и не давали. Плюнул, и зашёл по 1600. Скорее всего, я пожалею об этом решении, но что сделано, то сделано. В мае могут и на 1200, и на 1000 пролить ("Sale in May and go Away" (c)). Но уже фиг с ним. Как будет, так будет. Кроме усталости и подавленности, уже нет ничего. Какая-то апатия... Везде кричат про альтсезон осенью, какие-то иксы... Как будто, люди из другой реальности. Понял, что с эфиром это надолго теперь. На несколько лет встрял точно. Но, уже просто спортивный интерес, выйти в БУ и всё. Проект загнивает и тихо скамится, но есть шанс, что еще сделают загон до 3000-3500. Где и планирую полностью выскочить. Но очень маленький шанс на такую цену. 2000-2300 скорее всего, дадут потрогать в этом году. Выше? ХЗ...
Osafly спасибо за советы, но по 4000 эфир в этом году мы не увидим... Даже если биткоин при этом будет по 150-160к.

Если есть такой настрой, то продайте по 1800+ и заработав пятерку спокойно ждите 1500..1200..1000 для нового входа :D

Какой прекрасный и своевременный совет.

Я уже Виталию второй раз такой даю :mrgreen: ибо , если посмотреть на историю его сообщений, то станет понятно, что он читает советы и упрямо делает наоборот, по-своему. Имеет право - свои деньги тратит.
SAndriy1
 
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  #<1 ... 3603360436053606
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