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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:13

  vitaxa2006 написав:Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:15

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:Во-во, настроение совсем как тогда , с битком по 20+ тысяч)))

Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?

Всего-навсего при росте битка его доминация упала на пару процентов.
SAndriy1
 
Повідомлень: 973
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  #<1 ... 3604360536063607
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