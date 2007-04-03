Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05

vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав: Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой... Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи. У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.

Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться.... Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться....

Причем здесь шляпа - это обычный рабочий проект. Ваши ожидания (завышенные) не совпали с реалиями? Ну так это ваши проблемы и переносить это на монету/проект/участников неверно. Вас отговаривали покупать ЛЮБУЮ монету на все, советовали дожидаться откатов и входить частями - все риски вы взяли на себя сделав наоборот.Я не представляю, что сейчас эфир начнет расти дальше и я начну обвинять монету или маркетмейкеров или каких-нибудь "манипуляторов" в своей недополученной прибыли )))Я рано вошел в MANTA STRK ARB, дорого купил - ну кто мне доктор после этого? Усреднил, выйду скоро (надеюсь). Какие-то проекты в хороших плюсах уже давно, какие-то портят статистику. Нарабатываю опыт, слава Богу попутно зарабатывая. Был бы только в битке - имел бы сейчас 3,5Х и плевал бы с Эйфелевой башни