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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3604360536063607
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:34

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:13

  vitaxa2006 написав:Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:15

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:Во-во, настроение совсем как тогда , с битком по 20+ тысяч)))

Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?

Всего-навсего при росте битка его доминация упала на пару процентов.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:28

  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.

Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться....
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.

Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться....

Причем здесь шляпа - это обычный рабочий проект. Ваши ожидания (завышенные) не совпали с реалиями? Ну так это ваши проблемы и переносить это на монету/проект/участников неверно. Вас отговаривали покупать ЛЮБУЮ монету на все, советовали дожидаться откатов и входить частями - все риски вы взяли на себя сделав наоборот.
Я не представляю, что сейчас эфир начнет расти дальше и я начну обвинять монету или маркетмейкеров или каких-нибудь "манипуляторов" в своей недополученной прибыли )))
Я рано вошел в MANTA STRK ARB, дорого купил - ну кто мне доктор после этого? Усреднил, выйду скоро (надеюсь). Какие-то проекты в хороших плюсах уже давно, какие-то портят статистику. Нарабатываю опыт, слава Богу попутно зарабатывая. Был бы только в битке - имел бы сейчас 3,5Х и плевал бы с Эйфелевой башни :mrgreen:
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:54

Cracked.com про крипту:
https://www.facebook.com/story.php?stor ... 3314422814
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:13

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...

У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.

Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться....

То есть, вы видите, что бутериум спокойно нарисовал +20% за день, но всё равно ждёте 1к или сколько там и не считаете, что он 3к возьмёт в этом году? Забавно.
phantom_systems
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  #<1 ... 3604360536063607
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