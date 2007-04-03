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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 11:34
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Но насчёт залетающих сейчас хомяков, я наверное, ошибся. Поговорил со знакомыми, кто в крипторынке, никто тупо не хочет сейчас заходить. Все уверены, что это фейковый отскок и с понедельника полетим вниз одной длинной красной свечой...
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:13
У меня эфира в инвест-портфеле не было, а то, что покупал ниже 2000, сейчас сработал ордер - продалось по 2400. У меня эфира нет теперь. Жду подхода других альтов к уровням продажи.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 12:15
Всего-навсего при росте битка его доминация упала на пару процентов.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 13:28
Поздравляю с избавлением от этой шляпы. Теперь бы и мне тоже избавиться....
Додано: П'ят 09 тра, 2025 14:05
Причем здесь шляпа - это обычный рабочий проект. Ваши ожидания (завышенные) не совпали с реалиями? Ну так это ваши проблемы и переносить это на монету/проект/участников неверно. Вас отговаривали покупать ЛЮБУЮ монету на все, советовали дожидаться откатов и входить частями - все риски вы взяли на себя сделав наоборот.
Я не представляю, что сейчас эфир начнет расти дальше и я начну обвинять монету или маркетмейкеров или каких-нибудь "манипуляторов" в своей недополученной прибыли )))
Я рано вошел в MANTA STRK ARB, дорого купил - ну кто мне доктор после этого? Усреднил, выйду скоро (надеюсь). Какие-то проекты в хороших плюсах уже давно, какие-то портят статистику. Нарабатываю опыт, слава Богу попутно зарабатывая. Был бы только в битке - имел бы сейчас 3,5Х и плевал бы с Эйфелевой башни
Додано: П'ят 09 тра, 2025 15:54
Cracked.com про крипту:
Додано: П'ят 09 тра, 2025 16:13
То есть, вы видите, что бутериум спокойно нарисовал +20% за день, но всё равно ждёте 1к или сколько там и не считаете, что он 3к возьмёт в этом году? Забавно.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 17:55
1к могут не дать, но выйти в БУ хочу. БУ у меня это уровень 3300. Надеюсь, в этом году увижу. Оптимизм по эфиру у меня был в декабре 2024. На основании 2022-2024 годов.
Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:09
SAndriy1
Очень уважаю вашу аналитику и ни в коем разе не делаю хейт против кого-либо, кроме самого эфира)))). Я сам виноват, что залетел на всю котлету в декабре 2024. Но какие тогда были настроения? А какие сейчас, спустя 4 месяца безоткатного падения? Легко сейчас говорить тем, кто, к примеру, зашел в эфир ниже 2000. Они все сейчас в плюсе. А мне, в моменте был в минусе на 37к баксов. Сейчас на минус 20к. Но ведь, никто не мог предположить, что эфир в 2024 году, спустя 3 отскока от 4000 в марте, в мае, и декабре 2024, снова полетит камнем вниз? Да, я занизил риски, но я не сидел эти 4 месяца на 5 точке, я перезашёл, хотя для меня, спотового хомяка, перезаход равносилен слить весь депозит. И, о чудо, я угадал. Но угадал не потому, что эксперт аналитик, а потомчу что тупой. Так тоже бывает). Но второй раз такое не прокатит. Я реально не верю в эфир выше 3000 до конца 2025 года. Серьёзно. Но выходить из позиции в минус я не буду. Ведь это не значит, что я не верю в эфир выше 3000 в принципе. В 2026 или 2028 году он может пробить этот уровень. И тогда я выйду. Хотя это самообман. Инфляция к тому времени превратит те 3000 в с сегодняшние 1500, к примеру. Но, тут уже, как есть. Я сам виноват. Ещё раз напомню, я залетел по 3600 в декабре 2024, планируя выйти по 4500. Т.к. по всем параметрам, был шанс не дотянуть немного до хая прошлого цикла (4800) и слить всех вниз. В итоге, всех слили вниз снова от 4000. Третий раз (Карл!!!) за год. Вы грамотный игрок на крипторынке, к вам никаких претензий, только к себе. Но выйти в БУ я реально хочу, и буду и дальше для этого всё предпринимать, дабы ускорить эту вероятность. Сейчас есть куча вероятностей развития событий, и все они заточены на бритье толпы. Согласитесь, в 2017 и 2021 году не так развивался альтсезон, верно?
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