Додано: П'ят 09 тра, 2025 18:09

SAndriy1

Очень уважаю вашу аналитику и ни в коем разе не делаю хейт против кого-либо, кроме самого эфира)))). Я сам виноват, что залетел на всю котлету в декабре 2024. Но какие тогда были настроения? А какие сейчас, спустя 4 месяца безоткатного падения? Легко сейчас говорить тем, кто, к примеру, зашел в эфир ниже 2000. Они все сейчас в плюсе. А мне, в моменте был в минусе на 37к баксов. Сейчас на минус 20к. Но ведь, никто не мог предположить, что эфир в 2024 году, спустя 3 отскока от 4000 в марте, в мае, и декабре 2024, снова полетит камнем вниз? Да, я занизил риски, но я не сидел эти 4 месяца на 5 точке, я перезашёл, хотя для меня, спотового хомяка, перезаход равносилен слить весь депозит. И, о чудо, я угадал. Но угадал не потому, что эксперт аналитик, а потомчу что тупой. Так тоже бывает). Но второй раз такое не прокатит. Я реально не верю в эфир выше 3000 до конца 2025 года. Серьёзно. Но выходить из позиции в минус я не буду. Ведь это не значит, что я не верю в эфир выше 3000 в принципе. В 2026 или 2028 году он может пробить этот уровень. И тогда я выйду. Хотя это самообман. Инфляция к тому времени превратит те 3000 в с сегодняшние 1500, к примеру. Но, тут уже, как есть. Я сам виноват. Ещё раз напомню, я залетел по 3600 в декабре 2024, планируя выйти по 4500. Т.к. по всем параметрам, был шанс не дотянуть немного до хая прошлого цикла (4800) и слить всех вниз. В итоге, всех слили вниз снова от 4000. Третий раз (Карл!!!) за год. Вы грамотный игрок на крипторынке, к вам никаких претензий, только к себе. Но выйти в БУ я реально хочу, и буду и дальше для этого всё предпринимать, дабы ускорить эту вероятность. Сейчас есть куча вероятностей развития событий, и все они заточены на бритье толпы. Согласитесь, в 2017 и 2021 году не так развивался альтсезон, верно?