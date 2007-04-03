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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3605360636073608
Повідомлення Додано: П'ят 09 тра, 2025 21:07

  vitaxa2006 написав:Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?

Дичь та же, что и всегда: в какой-то момент доминация начинает снижаться, и первым растет эфир. Потом начинают стрелять альты. Надеюсь, так будет и в этот раз.
Если считаете, что будет коррекция, продайте процентов 10 по текущим в расчете на откуп ниже. Либо просто держите, пока не отрастет хотя бы до 3500, там можно начать продавать.
Я не верю, что крупный игрок будет довольствоваться двумя иксами по эфиру, наверняка загонят выше 5к.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 16:08

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

нашел на просторах интернета такую картинку
https://ibb.co/Z1pDq8Mm

https://kept.com.ua/5x3j/проноз.jpg

мне она почему-то кажеться правдоподобной

по моему автор немного с размерностью не верно указал, не пойму по виду как 130 , а у автора 136-140
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 18:57

yama Тоже склоняюсь к такому варианту
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 10 тра, 2025 22:14

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
vitaxa2006
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  #<1 ... 3605360636073608
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