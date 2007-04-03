vitaxa2006 написав:Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?
Дичь та же, что и всегда: в какой-то момент доминация начинает снижаться, и первым растет эфир. Потом начинают стрелять альты. Надеюсь, так будет и в этот раз. Если считаете, что будет коррекция, продайте процентов 10 по текущим в расчете на откуп ниже. Либо просто держите, пока не отрастет хотя бы до 3500, там можно начать продавать. Я не верю, что крупный игрок будет довольствоваться двумя иксами по эфиру, наверняка загонят выше 5к.
Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
vitaxa2006 написав:Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
Я думаю, большинство хомяков выйдет задолго до пика альтсезона. Поэтому не имеет значения, когда он будет, их побреют по-любому.
vitaxa2006 написав:Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?