Додано: Пон 12 тра, 2025 10:42

ishvara написав: SAndriy1 написав: Почему не на следующих 2-3 неделях? Почему не на следующих 2-3 неделях?

2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки? 2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?

По опыту миниальтсезонов в марте и декабре 2024 года, роста хватало ровно на 4 недели. Те, кто вспоминают про альтсезоны в 2017 и 2021 году, которые длились по 3 месяца, застряли в прошлом. Сейчас всё происходит очень быстро, все участники крипторынка нервные и быстрые, рука постоянно лежит на стоп-кране (кнопка Продать/Купить). Поэтому, только кто-то выходит в БУ или минимальный профит, резко всё скидывает. Поэтому, и такие быстрые альтсезоны. Я думаю, еще эту неделю порастём, а на выходных будет слив в лучших традициях казино (именно на выходных). А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго. У меня вот, точка БУ по эфиру 3300. И я точно знаю, если мы коснёмся этой цены я тупо всё скину. И мне пофиг на эфир по 10-15к. Потому и такие коротие альтсезоны. Люди посидят по полгода в просадке на минус 50-70%, потом им дают возможность забрать своё или даже немного заработать сверху, ясен пень он всё выводят. А как иначе? Десятки и сотни иксов остались в прошлых циклах. Сейчас такое только на мемах, которые однодневки.