vitaxa2006 написав:Реально, эфир растёт в 3 раза сильнее, чнем биток... Последний раз такую динамику по эфиру видел в августе 2022 года, когда эфир с 900 баксов в июне вырос до 2000 в сентябре. После этого до сегодня ни разу не видел, чтоб эфир в % соотношении опережал биток. Что за дичь началась?
Дичь та же, что и всегда: в какой-то момент доминация начинает снижаться, и первым растет эфир. Потом начинают стрелять альты. Надеюсь, так будет и в этот раз. Если считаете, что будет коррекция, продайте процентов 10 по текущим в расчете на откуп ниже. Либо просто держите, пока не отрастет хотя бы до 3500, там можно начать продавать. Я не верю, что крупный игрок будет довольствоваться двумя иксами по эфиру, наверняка загонят выше 5к.
Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
vitaxa2006 написав:Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
Я думаю, большинство хомяков выйдет задолго до пика альтсезона. Поэтому не имеет значения, когда он будет, их побреют по-любому.
vitaxa2006 написав:Большинство ждёт альтсезон осенью 2025 года. Как-то, это сильно очевидно, прямо, как по плану. У меня сомнения, что, прямо, вот так по расписанию, альтсезон сделают, когда его ждёт 99% хомяков. Всех должны нещадно побрить, обмануть и запутать. В лучших традициях ММ. Если и будет альтсезон, то точно не этой осенью. Могут замутить или летом этого года или в 2026 году. Кто как думает?
SAndriy1 написав:Почему не на следующих 2-3 неделях?
2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?
По опыту миниальтсезонов в марте и декабре 2024 года, роста хватало ровно на 4 недели. Те, кто вспоминают про альтсезоны в 2017 и 2021 году, которые длились по 3 месяца, застряли в прошлом. Сейчас всё происходит очень быстро, все участники крипторынка нервные и быстрые, рука постоянно лежит на стоп-кране (кнопка Продать/Купить). Поэтому, только кто-то выходит в БУ или минимальный профит, резко всё скидывает. Поэтому, и такие быстрые альтсезоны. Я думаю, еще эту неделю порастём, а на выходных будет слив в лучших традициях казино (именно на выходных). А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго. У меня вот, точка БУ по эфиру 3300. И я точно знаю, если мы коснёмся этой цены я тупо всё скину. И мне пофиг на эфир по 10-15к. Потому и такие коротие альтсезоны. Люди посидят по полгода в просадке на минус 50-70%, потом им дают возможность забрать своё или даже немного заработать сверху, ясен пень он всё выводят. А как иначе? Десятки и сотни иксов остались в прошлых циклах. Сейчас такое только на мемах, которые однодневки.