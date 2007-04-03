|
|
|
Криптовалюта, ринок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44
SAndriy1 написав: ishvara написав: SAndriy1 написав:
Почему не на следующих 2-3 неделях?
2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?
Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю
Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
-
vitaxa2006
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 25.01.18
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 114 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 тра, 2025 23:56
vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1718
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 328 раз.
- Подякували: 104 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|118852
|258569081
|
|
|7978
|23355696
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|
|6
|118303
|
|