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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3606360736083609
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44

  SAndriy1 написав:
  ishvara написав:
  SAndriy1 написав:Почему не на следующих 2-3 неделях?

2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?

Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю

Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:56

vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:49

  ishvara написав:vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.

Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:42

  vitaxa2006 написав:
  ishvara написав:vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.

Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?

Я бы не ориентировался на уровень бу, эфир показал свою силу и наверняка перебьет АТН. Когда - не могу сказать, планы ММ мне неведомы, вполне вероятно, что до осени.
ishvara
 
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  #<1 ... 3606360736083609
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