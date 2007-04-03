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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3606360736083609
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44

  SAndriy1 написав:
  ishvara написав:
  SAndriy1 написав:Почему не на следующих 2-3 неделях?

2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?

Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю

Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Вів 13 тра, 2025 23:56

vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 07:49

  ishvara написав:vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.

Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 11:42

  vitaxa2006 написав:
  ishvara написав:vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.

Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?

Я бы не ориентировался на уровень бу, эфир показал свою силу и наверняка перебьет АТН. Когда - не могу сказать, планы ММ мне неведомы, вполне вероятно, что до осени.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 14:19

ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))
Rack
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 16:50

  Rack написав:ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))

Я все это время набирал эфир
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 17:06

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

интересно услышать мнение по XRP
достаточно сильно держится на хаях.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 тра, 2025 17:49

Олежан Пишут, что киты набирают позицию, возможно под одобрение ETF. Я бы в зоне 4-5 долларов большую часть продал, но не исключаю роста и выше, в район 7-8 долларов.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 тра, 2025 11:55

  Олежан написав:интересно услышать мнение по XRP
достаточно сильно держится на хаях.

XRP за 4 недели в ноябре 2024 дал 5Х. Плюс в январе 2025 ещё немного подрос. Мне кажется, нужно с ним поосторожнее. Могут пролить сразу после принятия ETF.
vitaxa2006
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