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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 тра, 2025 10:44
SAndriy1 написав: ishvara написав: SAndriy1 написав:
Почему не на следующих 2-3 неделях?
2-3 недели, наверное, маловато будет для разгрузки?
Чтобы начаться - достаточно. А как в этот раз разгружать будут - я не знаю
Разгружать, как обычно, резко и неожиданно.
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Додано: Вів 13 тра, 2025 23:56
vitaxa2006 Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
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ishvara
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Додано: Сер 14 тра, 2025 07:49
ishvara написав:vitaxa2006
Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?
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Додано: Сер 14 тра, 2025 11:42
vitaxa2006 написав: ishvara написав:vitaxa2006
Судя по темпам накачки эфира, пойдет высоко. Советую продавать частями, чтобы потом не жалеть.
Вы думаете, мой уровень бу 3300 увидим до осени?
Я бы не ориентировался на уровень бу, эфир показал свою силу и наверняка перебьет АТН. Когда - не могу сказать, планы ММ мне неведомы, вполне вероятно, что до осени.
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ishvara
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Додано: Сер 14 тра, 2025 14:19
ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))
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Rack
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Додано: Сер 14 тра, 2025 16:50
Rack написав:ishvara
2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))
Я все это время набирал эфир
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Додано: Сер 14 тра, 2025 17:06
интересно услышать мнение по XRP
достаточно сильно держится на хаях.
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Олежан
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Додано: Сер 14 тра, 2025 17:49
Олежан Пишут, что киты набирают позицию, возможно под одобрение ETF. Я бы в зоне 4-5 долларов большую часть продал, но не исключаю роста и выше, в район 7-8 долларов.
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ishvara
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Додано: Чет 15 тра, 2025 11:55
Олежан написав:
интересно услышать мнение по XRP
достаточно сильно держится на хаях.
XRP за 4 недели в ноябре 2024 дал 5Х. Плюс в январе 2025 ещё немного подрос. Мне кажется, нужно с ним поосторожнее. Могут пролить сразу после принятия ETF.
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vitaxa2006
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