Додано: Суб 17 тра, 2025 10:14

OptiX написав: ishvara написав: Rack написав: ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения )) 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))

Я все это время набирал эфир Я все это время набирал эфир

Тоді уся ваша "експертна" думка про "потужність" ефіра базується виключно на вашіх "хотєлках". Об'єктивно було б якби ви взагалі не мали ефіра або 50\50 ефір\біток

PS: Сам в ефірі під завязку, але я за об'єктивщину, а не емоції\бажання. Ну і ваші слова Богу Кріпти в вуха)) Тоді уся ваша "експертна" думка про "потужність" ефіра базується виключно на вашіх "хотєлках". Об'єктивно було б якби ви взагалі не мали ефіра або 50\50 ефір\бітокPS: Сам в ефірі під завязку, але я за об'єктивщину, а не емоції\бажання. Ну і ваші слова Богу Кріпти в вуха))

Згоден з вами, тому що це тупо лотерея, казіно та суцільна маніпуляція. Якщо складуться всі обставини так, що маніпулю буде вигідно запампити ефір у цьому році, то він це зробить. Якщо не складуться, то ефір буде і далі ще кілька років повзати по дну, як це було з ХРП. Тому, великих шансів на зростання ефіра у цьому році не бачу, десь 20/80 ріст/боковик. По бітку більш-менш все стабільно, він оновить свій АТН на рівні 109к у цьому році, тут шанси 90/10 оновить/не оновить.P.S. Але, на мою думку, якщо зараз виходити з ефіра, то куди? У біток перелитися немає сенсу, він до поточної ціни ще дасть максимум +20...30%. У Солану або ХРП? Вони вже дали свою купу іксів і дуже перегріті. У меми та лайнокоїни немає сенсу, нереально вгадати, яких з тисячі цього лайна запамплять, а 99% делистнуть вже у наступному році. Ось і доводиться сидіти у старому роздутому ефірі в надії на пару іксів)))