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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3607360836093610
Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 10:14

  OptiX написав:
  ishvara написав:
  Rack написав:ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))

Я все это время набирал эфир

Тоді уся ваша "експертна" думка про "потужність" ефіра базується виключно на вашіх "хотєлках". Об'єктивно було б якби ви взагалі не мали ефіра або 50\50 ефір\біток
PS: Сам в ефірі під завязку, але я за об'єктивщину, а не емоції\бажання. Ну і ваші слова Богу Кріпти в вуха))

Згоден з вами, тому що це тупо лотерея, казіно та суцільна маніпуляція. Якщо складуться всі обставини так, що маніпулю буде вигідно запампити ефір у цьому році, то він це зробить. Якщо не складуться, то ефір буде і далі ще кілька років повзати по дну, як це було з ХРП. Тому, великих шансів на зростання ефіра у цьому році не бачу, десь 20/80 ріст/боковик. По бітку більш-менш все стабільно, він оновить свій АТН на рівні 109к у цьому році, тут шанси 90/10 оновить/не оновить.
P.S. Але, на мою думку, якщо зараз виходити з ефіра, то куди? У біток перелитися немає сенсу, він до поточної ціни ще дасть максимум +20...30%. У Солану або ХРП? Вони вже дали свою купу іксів і дуже перегріті. У меми та лайнокоїни немає сенсу, нереально вгадати, яких з тисячі цього лайна запамплять, а 99% делистнуть вже у наступному році. Ось і доводиться сидіти у старому роздутому ефірі в надії на пару іксів)))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 17:54

vitaxa2006 Переливаться в биток имеет смысл только чисто спекулятивно, в расчете на то, что при обновлении битком АТН доминация вырастет еще больше. Я бы из эфира пока не выходил. Можно в качестве диверсификации часть эфира (10-20%) перевести в новые альты из экосистемы эфира, типа etherfi, eigen layer, arb, op, zk, zro. В случае дальнейшего роста эфира они дадут больше иксов.
Можно еще пару-тройку других монет присмотреть на свой вкус, потому что угадать наверняка невозможно, что полетит.
В целом монеты, которые запущены в этом цикле и еще не пампились, имеют больше шансов на серьезный рост.
Востаннє редагувалось ishvara в Суб 17 тра, 2025 18:03, всього редагувалось 2 разів.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 тра, 2025 18:00

  OptiX написав:
  ishvara написав:
  Rack написав:ishvara 2 недели назад все ныли, что эта скамина уже никогда не догонит биток по доминации, а сегодня уже совсем другие настроения ))

Я все это время набирал эфир

Тоді уся ваша "експертна" думка про "потужність" ефіра базується виключно на вашіх "хотєлках". Об'єктивно було б якби ви взагалі не мали ефіра або 50\50 ефір\біток
PS: Сам в ефірі під завязку, але я за об'єктивщину, а не емоції\бажання. Ну і ваші слова Богу Кріпти в вуха))

У меня эфир не более 15% портфеля. Естественно, если кто-то покупает монету, он надеется на ее рост, вопрос только в том, на чем основаны такие ожидания. Я руководствуюсь в основном историей прошлых рыночных циклов и анализом текущих графиков.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 00:30

  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 09:24

  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?

Знайшли в кого питати - в хом'яка, якого маніпуль доїть як хоче)

Питайте в інших поважних учасників цієї теми (це не я).
won
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:22

  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?

Если цель вопроса, меня подколоть, то доминация битка с середины этой недели снова вверх и цена эфира с 2700 во вторник уже на 2400-2500 в боковике. Что я не так написал? Или вы ждали снижение до 1000?
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 12:30

  ishvara написав:vitaxa2006 Переливаться в биток имеет смысл только чисто спекулятивно, в расчете на то, что при обновлении битком АТН доминация вырастет еще больше. Я бы из эфира пока не выходил. Можно в качестве диверсификации часть эфира (10-20%) перевести в новые альты из экосистемы эфира, типа etherfi, eigen layer, arb, op, zk, zro. В случае дальнейшего роста эфира они дадут больше иксов.
Можно еще пару-тройку других монет присмотреть на свой вкус, потому что угадать наверняка невозможно, что полетит.
В целом монеты, которые запущены в этом цикле и еще не пампились, имеют больше шансов на серьезный рост.

Согласен. etherfi и zk выглядят перспективными. В отличии от печального strk (царствие ему небесное), по этим токенам больше уверенности. Не знаю, почему, но интуитивно так думаю.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:20

  vitaxa2006 написав:
  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?

Если цель вопроса, меня подколоть, то доминация битка с середины этой недели снова вверх и цена эфира с 2700 во вторник уже на 2400-2500 в боковике. Что я не так написал? Или вы ждали снижение до 1000?

Подкалывать не в моем стиле, особенно когда война. Была обозначена позиция, решил уточнить ближе к означенной дате. Глобальных снижений не ожидаю в ближайшие месяцы.
sergia
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 тра, 2025 14:22

  won написав:
  sergia написав:
  vitaxa2006 написав:А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.

всё остаётся в силе?

Знайшли в кого питати - в хом'яка, якого маніпуль доїть як хоче)

Питайте в інших поважних учасників цієї теми (це не я).

Іншим писати не заборонено). Із захопленням почитаю.
sergia
 
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  #<1 ... 3607360836093610
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