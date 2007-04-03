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Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:40
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Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:11
Інвестиції в мемкоїни тема максимально шкідлива. Передусім для фінансового та психологічного стану "інвесторів". Навіщо її взагалі підіймати? І без того є чим знищувати психіку і не тільки інвесторів, навіщо ще й тут самим собі шукати пригод на дупу?
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