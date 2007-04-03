RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3608360936103611
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 14:40

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:11

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?

Інвестиції в мемкоїни тема максимально шкідлива. Передусім для фінансового та психологічного стану "інвесторів". Навіщо її взагалі підіймати? І без того є чим знищувати психіку і не тільки інвесторів, навіщо ще й тут самим собі шукати пригод на дупу?
airmax78
 
Повідомлень: 42872
З нами з: 25.10.12
Подякував: 985 раз.
Подякували: 5347 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:19

Все идет по плану..Схема сообществу на несколько летних месяцев
Пробили линию восходящей тенденции и теперь по классике-идем тестировать ее снизу вверх во второй коррекционной волне… которая может корректировать первую волну,чуть ли не 90% (роста-падения)Это почти всегда так. Откорректировали по фибе первую волну-четко на 061.8… но и на 0.786 сходить-тоже никто не запрещает.Нарисовал схему,в которой ожидаю падение доминации альты по высоте отработки фигуры(восх.треугольника) примерно в район 56%...Дальше-нужно будет смотреть уже по факту достижения…Это не окончательное падение,которого жду,но среднесрочно так пока.Особое внимание к уровню 60%...пробой и закрепление ниже него-дает зеленый свет альте.Скоро пойдет третья волна предполагаемой пятиволновки,которая как обычно в третьих волнах бывает самая длинная-импульсная…Альты должны показать выход из каматоза….На графике все изображено…Кому ничего не понятно-крипта и фондовые рынки-это не Ваше…завязывайте.
Отмена этого сетапа-обновления хая доминации 65.43%...тогда это может привести к новым вершинам(не есть гуд),а альту в лучшем случае к стагнации(на растущем битке),или снова к обновлению своих днищ(на битке падающем) И это будет конечно печально.Но уже сейчас-отличное время добора позиций по избранным монетам…Возможности!!!
Пару месяцев назад,я писал Вам о кресте смерти….Радуйтесь,через несколько дней заветные линии снова пересекутся,образовав в этот раз-«Золотой крест»…на биткоине и это уже неизбежно.Держите свои альты крепко,если они у Вас конечно есть,а главное-не забудьте их потом продать,иначе экстаз и эйфория,многим снова перекроют доступ кислорода к мозгу и получится снова печаль…на предстоящие несколько лет,а для некоторых монет-будет уже "с конями"
Теперь-Вы готовы к «летней компании»-остальное,зависит лишь от Вас самих.



Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 29.05.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1020 раз.
 
Профіль
 
17
7
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:56

"Фонд Abraxas Capital снова наращивает позиции в Ethereum

После трехдневного перерыва фонд Abraxas Capital вновь начал активно закупать ETH — за последние сутки они приобрели 46 295 ETH на сумму $115,3 млн.

С 7 мая фонд уже накопил
350 703 ETH (примерно $837 млн) по средней цене $2386".
ishvara
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 09.12.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3608360936103611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11887, 11888, 11889
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118883 258738120
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 тра, 2025 20:08
prodigy
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23369459
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 119159
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8602)
20.05.2025 13:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.