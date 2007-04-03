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Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 19 тра, 2025 14:40
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Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
Додано: Пон 19 тра, 2025 15:11
Інвестиції в мемкоїни тема максимально шкідлива. Передусім для фінансового та психологічного стану "інвесторів". Навіщо її взагалі підіймати? І без того є чим знищувати психіку і не тільки інвесторів, навіщо ще й тут самим собі шукати пригод на дупу?
Додано: Пон 19 тра, 2025 19:19
Все идет по плану..Схема сообществу на несколько летних месяцев
Пробили линию восходящей тенденции и теперь по классике-идем тестировать ее снизу вверх во второй коррекционной волне… которая может корректировать первую волну,чуть ли не 90% (роста-падения)Это почти всегда так. Откорректировали по фибе первую волну-четко на 061.8… но и на 0.786 сходить-тоже никто не запрещает.Нарисовал схему,в которой ожидаю падение доминации альты по высоте отработки фигуры(восх.треугольника) примерно в район 56%...Дальше-нужно будет смотреть уже по факту достижения…Это не окончательное падение,которого жду,но среднесрочно так пока.Особое внимание к уровню 60%...пробой и закрепление ниже него-дает зеленый свет альте.Скоро пойдет третья волна предполагаемой пятиволновки,которая как обычно в третьих волнах бывает самая длинная-импульсная…Альты должны показать выход из каматоза….На графике все изображено…Кому ничего не понятно-крипта и фондовые рынки-это не Ваше…завязывайте.
Отмена этого сетапа-обновления хая доминации 65.43%...тогда это может привести к новым вершинам(не есть гуд),а альту в лучшем случае к стагнации(на растущем битке),или снова к обновлению своих днищ(на битке падающем) И это будет конечно печально.Но уже сейчас-отличное время добора позиций по избранным монетам…Возможности!!!
Пару месяцев назад,я писал Вам о кресте смерти….Радуйтесь,через несколько дней заветные линии снова пересекутся,образовав в этот раз-«Золотой крест»…на биткоине и это уже неизбежно.Держите свои альты крепко,если они у Вас конечно есть,а главное-не забудьте их потом продать,иначе экстаз и эйфория,многим снова перекроют доступ кислорода к мозгу и получится снова печаль…на предстоящие несколько лет,а для некоторых монет-будет уже "с конями"
Теперь-Вы готовы к «летней компании»-остальное,зависит лишь от Вас самих.
Додано: Вів 20 тра, 2025 12:56
"Фонд Abraxas Capital снова наращивает позиции в Ethereum
После трехдневного перерыва фонд Abraxas Capital вновь начал активно закупать ETH — за последние сутки они приобрели 46 295 ETH на сумму $115,3 млн.
С 7 мая фонд уже накопил
350 703 ETH (примерно $837 млн) по средней цене $2386".
Додано: Вів 20 тра, 2025 14:27
до продал монеро наконец то, остались из анонимок зек и даш, но там думаю полная безнадёга, учитывая "мои" ценники
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:02
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:36
osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
Додано: Вів 20 тра, 2025 15:37
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
В сенсі який наступний хай?
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