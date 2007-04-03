RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3608360936103611
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 14:40

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 25.01.06
Подякував: 73 раз.
Подякували: 434 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 15:11

  Модератор написав:Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

Мемкоїни vs класичні криптовалюти: що обрати інвестору?

Інвестиції в мемкоїни тема максимально шкідлива. Передусім для фінансового та психологічного стану "інвесторів". Навіщо її взагалі підіймати? І без того є чим знищувати психіку і не тільки інвесторів, навіщо ще й тут самим собі шукати пригод на дупу?
airmax78
 
Повідомлень: 42873
З нами з: 25.10.12
Подякував: 986 раз.
Подякували: 5347 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 19 тра, 2025 19:19

Все идет по плану..Схема сообществу на несколько летних месяцев
Пробили линию восходящей тенденции и теперь по классике-идем тестировать ее снизу вверх во второй коррекционной волне… которая может корректировать первую волну,чуть ли не 90% (роста-падения)Это почти всегда так. Откорректировали по фибе первую волну-четко на 061.8… но и на 0.786 сходить-тоже никто не запрещает.Нарисовал схему,в которой ожидаю падение доминации альты по высоте отработки фигуры(восх.треугольника) примерно в район 56%...Дальше-нужно будет смотреть уже по факту достижения…Это не окончательное падение,которого жду,но среднесрочно так пока.Особое внимание к уровню 60%...пробой и закрепление ниже него-дает зеленый свет альте.Скоро пойдет третья волна предполагаемой пятиволновки,которая как обычно в третьих волнах бывает самая длинная-импульсная…Альты должны показать выход из каматоза….На графике все изображено…Кому ничего не понятно-крипта и фондовые рынки-это не Ваше…завязывайте.
Отмена этого сетапа-обновления хая доминации 65.43%...тогда это может привести к новым вершинам(не есть гуд),а альту в лучшем случае к стагнации(на растущем битке),или снова к обновлению своих днищ(на битке падающем) И это будет конечно печально.Но уже сейчас-отличное время добора позиций по избранным монетам…Возможности!!!
Пару месяцев назад,я писал Вам о кресте смерти….Радуйтесь,через несколько дней заветные линии снова пересекутся,образовав в этот раз-«Золотой крест»…на биткоине и это уже неизбежно.Держите свои альты крепко,если они у Вас конечно есть,а главное-не забудьте их потом продать,иначе экстаз и эйфория,многим снова перекроют доступ кислорода к мозгу и получится снова печаль…на предстоящие несколько лет,а для некоторых монет-будет уже "с конями"
Теперь-Вы готовы к «летней компании»-остальное,зависит лишь от Вас самих.



Зображення
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2179
З нами з: 29.05.14
Подякував: 206 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
 
17
7
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 12:56

"Фонд Abraxas Capital снова наращивает позиции в Ethereum

После трехдневного перерыва фонд Abraxas Capital вновь начал активно закупать ETH — за последние сутки они приобрели 46 295 ETH на сумму $115,3 млн.

С 7 мая фонд уже накопил
350 703 ETH (примерно $837 млн) по средней цене $2386".
ishvara
 
Повідомлень: 1724
З нами з: 09.12.12
Подякував: 328 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 14:27

до продал монеро наконец то, остались из анонимок зек и даш, но там думаю полная безнадёга, учитывая "мои" ценники :mrgreen:
чик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7537
З нами з: 03.01.09
Подякував: 6630 раз.
Подякували: 1170 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:02

  чик написав:до продал монеро наконец то, остались из анонимок зек и даш, но там думаю полная безнадёга, учитывая "мои" ценники :mrgreen:

Зек ещё полтора-два икса на хорошем рынке сделает, а из монеры тоже пока что вышел. Она своей жизнью живёт, которая на перехаи деда или бутериума слабо реагирует.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2316
З нами з: 14.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 551 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:36

osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
airmax78
 
Повідомлень: 42873
З нами з: 25.10.12
Подякував: 986 раз.
Подякували: 5347 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 тра, 2025 15:37

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
В сенсі який наступний хай?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36129
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 8205 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 3608360936103611
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11887, 11888, 11889
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
118883 258740132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 тра, 2025 20:08
prodigy
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23369495
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 119161
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.