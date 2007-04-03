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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 21 тра, 2025 11:20
Faceless написав:
airmax78 написав:osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
В сенсі який наступний хай?
Навпаки. Я все ще думаю, що ми +/- навколо ATH цього циклу. Тому чекаю на серьозну коррекцію (мінімум 20%, скоріше - 30%) і закріплення на цьому рівні.
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