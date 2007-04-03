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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3609361036113612
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:20

  Faceless написав:
airmax78 написав:osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
В сенсі який наступний хай?

Навпаки. Я все ще думаю, що ми +/- навколо ATH цього циклу. Тому чекаю на серьозну коррекцію (мінімум 20%, скоріше - 30%) і закріплення на цьому рівні.
airmax78
 
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  #<1 ... 3609361036113612
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