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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3609361036113612
Повідомлення Додано: Сер 21 тра, 2025 11:20

  Faceless написав:
airmax78 написав:osafly спасибо за аналитику. Для тупых: какого уровня по биткоину ждать для большой закупки?
В сенсі який наступний хай?

Навпаки. Я все ще думаю, що ми +/- навколо ATH цього циклу. Тому чекаю на серьозну коррекцію (мінімум 20%, скоріше - 30%) і закріплення на цьому рівні.
Але я можу помилятись, як вже неодноразово було. Тому якщо протягом 2 місяців корекції не станеться - почну знову купувати.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 14:30

Вот и началась гиперинфляция. Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил "конец" доллара и далее последует гиперинфляция.

Теперь он предполагает, что "Золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро - до 70. BTC - до 500 тысяч, или до 1 миллиона долларов".

"Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, - наступил. Да помилует Бог наши души", - пишет Кийосаки.
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 15:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Victor8 написав:Вот и началась гиперинфляция. Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил "конец" доллара и далее последует гиперинфляция.

Теперь он предполагает, что "Золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро - до 70. BTC - до 500 тысяч, или до 1 миллиона долларов".

"Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, - наступил. Да помилует Бог наши души", - пишет Кийосаки.

Кидала Кийосакі розказує :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 16:25

  Faceless написав:
Victor8 написав:Вот и началась гиперинфляция. Американский инвестор Роберт Кийосаки заявил, что наступил "конец" доллара и далее последует гиперинфляция.

Теперь он предполагает, что "Золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро - до 70. BTC - до 500 тысяч, или до 1 миллиона долларов".

"Тот самый конец, о котором я предупреждал мир, - наступил. Да помилует Бог наши души", - пишет Кийосаки.

Кидала Кийосакі розказує :mrgreen:

Да, вероятно, по металлам - он очень "сильно загоняет"...
А вот по ВТС - может быть и угадает.

Нашел информацию за 2021 год, то есть 4 года тому назад:
Цена Биткоина превысит $100 000 – прогноз Роберта Кийосаки и Энтони Помплиано :shock:
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 17:32

  airmax78 написав: Тому якщо протягом 2 місяців корекції не станеться - почну знову купувати.

Какая сейчас средняя цена входа ?

Если интересно, у меня, как и у Кийосаки, нету биткоинов, так просто потрындеть, говорящая голова чисто Арестович.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 18:15

Кийосаки.

Кийосаки - владелец золотодобывающего бизнеса и "коллекционер" биткоина (Google или AI в помощь). Вот и загоняет. Инфлюенсер хренов. :lol: Не припомню ни одного его пророчества, которое сбылось бы в означенные им же сроки. То, что биткоин будет по <100, 500, 1000>, понятно. И то, что гегемония доллара закончится, понятно. Вопрос - когда?
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 18:39

  ЯНаФоруме написав:Кийосаки - владелец золотодобывающего бизнеса и "коллекционер" биткоина (Google или AI в помощь)

Какой коллекционер золотодобывающего бизнеса ? Инфоцыган.
Так много хочется написать о том как ведут себя люди с деньгами. Не буду. Лирика. Скатимся к флуду. Такое впечатление что вы меня провоцируете к написанию как можно больше постов.
Виктор, Яна пожалуйста, натяните лучше фибу на эфир, не тяните сюда этого писаку.
Игорь
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Повідомлення Додано: Чет 22 тра, 2025 19:39

Судя по всему и золото, и БТС очень близко к своим хаям, где и происходит распределение активов хомякам.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 тра, 2025 22:09

  ishvara написав:Судя по всему и золото, и БТС очень близко к своим хаям, где и происходит распределение активов хомякам.

Возможно..
Но с абсолютной уверенностью мы сможем это констатировать лишь через время. Пока золото продаю))) биток на 110000 чуток продал)))
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 тра, 2025 08:15

SAndriy1 Я поступаю так же, а там посмотрим...
ishvara
 
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