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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3610361136123613
Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:48

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Да, криптовалюты действительно могут показывать очень резкие колебания — и именно в этом их главная «фишка» и одновременно риск. Биткойн уже давно стал чем-то вроде «цифрового золота». Он вырос с нескольких центов до тысяч долларов, и да, его цена может за день прыгнуть вверх или вниз на сотни. Но и другие монеты — такие как эфириум или лайткойн — тоже не отстают. Особенно эфириум: он не просто валюта, а целая платформа для смарт-контрактов, поэтому у него своя динамика роста. 💸 Но стоит помнить: Крипторынок — это не игра, где легко и быстро заработать. Тут нужно понимать риски, следить за новостями, анализировать графики и быть готовым к волатильности. Сегодня ты в плюсе, а завтра уже в минусе на 10-20%. Особенно это важно тем, кто заходит "на эмоциях". Если ты всерьёз задумываешься о торговле — начни с малого, не инвестируй последние деньги, и не забывай про безопасность: крипта — это ещё и ответственность за свои ключи и кошельки. А в целом — да, интересно наблюдать, как на фоне стабильного (иногда скучного) гривна/доллар, крипта живёт своей бурной жизнью
manellariva
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Повідомлення Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:50

  manellariva написав:Да, криптовалюты действительно могут показывать очень резкие колебания — и именно в этом их главная «фишка» и одновременно риск. Биткойн уже давно стал чем-то вроде «цифрового золота». Он вырос с нескольких центов до тысяч долларов, и да, его цена может за день прыгнуть вверх или вниз на сотни. Но и другие монеты — такие как эфириум или лайткойн — тоже не отстают. Особенно эфириум: он не просто валюта, а целая платформа для смарт-контрактов, поэтому у него своя динамика роста. 💸 Но стоит помнить: Крипторынок — это не игра, где легко и быстро заработать. Тут нужно понимать риски, следить за новостями, анализировать графики и быть готовым к волатильности. Сегодня ты в плюсе, а завтра уже в минусе на 10-20%. Особенно это важно тем, кто заходит "на эмоциях". Если ты всерьёз задумываешься о торговле — начни с малого, не инвестируй последние деньги, и не забывай про безопасность: крипта — это ещё и ответственность за свои ключи и кошельки. А в целом — да, интересно наблюдать, как на фоне стабильного (иногда скучного) гривна/доллар, крипта живёт своей бурной жизнью

когда биткоин будет по сто?
sergia
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 чер, 2025 22:51

  sergia написав:когда биткоин будет по сто?

Я думаю что скорее он будет по миллиону или 0. Вариант существенного (более чем на 50%), но не полного обесценения биткоина видится мне как крайне маловероятный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 14:23

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Короче, я продолжил набирать позицию. Уже слабо верится в коррекцию. Позиции доллара и американских долгов поколеблены фундаментально благодаря "мудрой и осторожной" политике новой американской власти. Поэтому не удивлюсь если в биткоин начнут заходить те, кто никогда об этом и не думал. С понятными для его цены последствиями.
Кстати, интересно, когда Big4 поменяют свой подход к отражению в учете вложений в биткоин? Это может триггернуть следующий скачок вложений со стороны институционалов, и, соответственно, цены.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 чер, 2025 14:51

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

airmax78 написав:Короче, я продолжил набирать позицию. Уже слабо верится в коррекцию. Позиции доллара и американских долгов поколеблены фундаментально благодаря "мудрой и осторожной" политике новой американской власти. Поэтому не удивлюсь если в биткоин начнут заходить те, кто никогда об этом и не думал. С понятными для его цены последствиями.
Кстати, интересно, когда Big4 поменяют свой подход к отражению в учете вложений в биткоин? Это может триггернуть следующий скачок вложений со стороны институционалов, и, соответственно, цены.
Значить знову просадка буде:(
Faceless
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