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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 14:48
Да, криптовалюты действительно могут показывать очень резкие колебания — и именно в этом их главная «фишка» и одновременно риск. Биткойн уже давно стал чем-то вроде «цифрового золота». Он вырос с нескольких центов до тысяч долларов, и да, его цена может за день прыгнуть вверх или вниз на сотни. Но и другие монеты — такие как эфириум или лайткойн — тоже не отстают. Особенно эфириум: он не просто валюта, а целая платформа для смарт-контрактов, поэтому у него своя динамика роста. 💸 Но стоит помнить: Крипторынок — это не игра, где легко и быстро заработать. Тут нужно понимать риски, следить за новостями, анализировать графики и быть готовым к волатильности. Сегодня ты в плюсе, а завтра уже в минусе на 10-20%. Особенно это важно тем, кто заходит "на эмоциях". Если ты всерьёз задумываешься о торговле — начни с малого, не инвестируй последние деньги, и не забывай про безопасность: крипта — это ещё и ответственность за свои ключи и кошельки. А в целом — да, интересно наблюдать, как на фоне стабильного (иногда скучного) гривна/доллар, крипта живёт своей бурной жизнью
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manellariva
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Додано: П'ят 30 тра, 2025 19:50
manellariva написав:
Да, криптовалюты действительно могут показывать очень резкие колебания — и именно в этом их главная «фишка» и одновременно риск. Биткойн уже давно стал чем-то вроде «цифрового золота». Он вырос с нескольких центов до тысяч долларов, и да, его цена может за день прыгнуть вверх или вниз на сотни. Но и другие монеты — такие как эфириум или лайткойн — тоже не отстают. Особенно эфириум: он не просто валюта, а целая платформа для смарт-контрактов, поэтому у него своя динамика роста. 💸 Но стоит помнить: Крипторынок — это не игра, где легко и быстро заработать. Тут нужно понимать риски, следить за новостями, анализировать графики и быть готовым к волатильности. Сегодня ты в плюсе, а завтра уже в минусе на 10-20%. Особенно это важно тем, кто заходит "на эмоциях". Если ты всерьёз задумываешься о торговле — начни с малого, не инвестируй последние деньги, и не забывай про безопасность: крипта — это ещё и ответственность за свои ключи и кошельки. А в целом — да, интересно наблюдать, как на фоне стабильного (иногда скучного) гривна/доллар, крипта живёт своей бурной жизнью
когда биткоин будет по сто?
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sergia
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Додано: Пон 02 чер, 2025 22:51
sergia написав:
когда биткоин будет по сто?
Я думаю что скорее он будет по миллиону или 0. Вариант существенного (более чем на 50%), но не полного обесценения биткоина видится мне как крайне маловероятный.
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airmax78
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Додано: Вів 03 чер, 2025 14:23
Короче, я продолжил набирать позицию. Уже слабо верится в коррекцию. Позиции доллара и американских долгов поколеблены фундаментально благодаря "мудрой и осторожной" политике новой американской власти. Поэтому не удивлюсь если в биткоин начнут заходить те, кто никогда об этом и не думал. С понятными для его цены последствиями.
Кстати, интересно, когда Big4 поменяют свой подход к отражению в учете вложений в биткоин? Это может триггернуть следующий скачок вложений со стороны институционалов, и, соответственно, цены.
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airmax78
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Додано: Вів 03 чер, 2025 14:51
airmax78 написав:Короче, я продолжил набирать позицию. Уже слабо верится в коррекцию. Позиции доллара и американских долгов поколеблены фундаментально благодаря "мудрой и осторожной" политике новой американской власти. Поэтому не удивлюсь если в биткоин начнут заходить те, кто никогда об этом и не думал. С понятными для его цены последствиями.
Кстати, интересно, когда Big4 поменяют свой подход к отражению в учете вложений в биткоин? Это может триггернуть следующий скачок вложений со стороны институционалов, и, соответственно, цены.
Значить знову просадка буде:(
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Faceless
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Додано: Вів 03 чер, 2025 15:09
Faceless написав:
Значить знову просадка буде:(
97 чи 94?
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Amethyst
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Додано: Вів 03 чер, 2025 19:27
Amethyst написав:
97 чи 94?
Цифра не має значення для торгівлі. Лише - ризик-менеджмент.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:11
Козак-характерник написав: Amethyst написав:
97 чи 94?
Цифра не має значення для торгівлі. Лише - ризик-менеджмент.
В самурая немає мети, лише шлях
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 06 чер, 2025 13:14
sergey_sryvkin написав: Козак-характерник написав: Amethyst написав:
97 чи 94?
Цифра не має значення для торгівлі. Лише - ризик-менеджмент.
В самурая немає мети, лише шлях
Залишив відра на 97600 )
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