Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 чер, 2025 05:32
Что-то в деталях не раскрыт вопрос что с этим резервом предполагается делать учитывая, что в украинских банках стоит только заикнуться, что входящий фиат получен от криптообмена, сразу в террористы запишут и в вечный блок поставят. В КредиАгриколе прямо при онбординге об этом предупреждают под запись. Что-то оплачивать криптой напрямую?
moveton
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Додано: П'ят 13 чер, 2025 10:13
moveton т.е. раньше пенсионный фонд НБУ скупал акции свиноферм, теперь будет скупать всякие щитки прекрасно
Олежан
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Додано: Нед 15 чер, 2025 21:17
Кому треба BNB на один цент, пишіть в лічку свій айді.
https://youtu.be/_FyLIUwDQUA?si=_4qGckKtuC50kvvy
Козак-характерник
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ЯНаФоруме
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Додано: Вів 17 чер, 2025 09:19
ЯНаФоруме написав:
Тут больше взволновал вопрос: "А что случилось?!" Послание от Binance весьма злобненькое...
Почти как наши банки в ветке "Финмониторинг".
Мабуть донецька реєстрація зіграла злий жарт. А може банану набридло, що на мені нічого не заробиш.
Спакував валізи і пішов на HTX.
Козак-характерник
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Додано: Вів 17 чер, 2025 12:40
Козак-характерник написав: ЯНаФоруме написав:
Тут больше взволновал вопрос: "А что случилось?!" Послание от Binance весьма злобненькое...
Почти как наши банки в ветке "Финмониторинг".
Мабуть донецька реєстрація зіграла злий жарт. А може банану набридло, що на мені нічого не заробиш.
Спакував валізи і пішов на HTX.
HTX гнучка, навіть верифікація не потрібна на деякі дії.
sergia
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Додано: Вів 17 чер, 2025 16:47
vitaxa2006 написав: sergia написав: vitaxa2006 написав:
А с понедельника снова снижение и нудный бококвик хз как долго.
всё остаётся в силе?
Если цель вопроса, меня подколоть, то доминация битка с середины этой недели снова вверх и цена эфира с 2700 во вторник уже на 2400-2500 в боковике. Что я не так написал? Или вы ждали снижение до 1000?
все ещё ожидания похода на 3500?
Proofy
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Додано: Вів 17 чер, 2025 16:53
Козак-характерник "пішов на HTX" - А чому не на MEXC?
Dr_English
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Додано: Сер 18 чер, 2025 04:45
Dr_English написав: Козак-характерник
"пішов на HTX" - А чому не на MEXC?
Тут не треба верифікуватися по повній.
Козак-характерник
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Додано: Нед 22 чер, 2025 02:09
Козак-характерник А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?
Dr_English
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