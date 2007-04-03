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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3612361336143615
Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:12

  Dr_English написав:Козак-характерник А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?

Та нічим, якщо реєстрація кошерна. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:13

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  Dr_English написав:Козак-характерник А я верифікувався по повній на MEXC, яка зареєстрована на Сейшельських островах. Чим ця верифікація мені загрожує?

Та нічим, якщо реєстрація кошерна. :P
А ви шо, в Сакраменто нелегалом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 13:27

все ещё ожидания похода на 3500?[/quote]
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:49

  Faceless написав: ви шо, в Сакраменто нелегалом?

Не в тому річ. Реєстрація донецька лишилася.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  Faceless написав: ви шо, в Сакраменто нелегалом?

Не в тому річ. Реєстрація донецька лишилася.
Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:53

  vitaxa2006 написав:3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.

Вітаха, тре торгувати. Вже давно можна було б в нуль вийти, а то і в плюс. :!:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 20:58

  Faceless написав:Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне

Можу. Але Ви ж розумієте, що для бірж реєстрація на тимчасово окупованих територіях, як червона ганчірка. Фактиче місце проживання - одне, а реєстрація - друге. По факту, я - громадянин України з реєстрацією донецькою. Можуть виникнути питання. Біржі не хочуть мати справ з такими мутними клієнтами.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 21:03

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Козак-характерник написав:
  Faceless написав:Так ви хіба не можете заново зареєструватися з новим місцем проживання як біла людина? У вас має бути все необхідне

Можу. Але Ви ж розумієте, що для бірж реєстрація на тимчасовоокупованих територіях, як червона ганчірка. Фактиче місце продивання - одне, а реєстрація - інша. По факту, я - громадянин України з реєстрацією донецькою. Можуть виникнути питання. Біржі не хочуть мати справ з такими мутними клієнтами.
Я чогось завжди думав, що в США ваша реєстрація- по місцю фактичного проживання, фіксується у водійських правах, чи ще якось, якийсь ютіліті білл можна виудить на свою адресу зі своїм імʼям і все чудово. Так само як знайомі відкривали і в Польщі, і в Австрії банківські рахунки по місцю фактичного проживання там, і нікого не гребе що в них за штамп в українському паспорті. В закордонному так взагалі немає нічого про реєстрацію.
У вас ж давно має бути і ССН і водійські місцеві, і банківський рахунок. Не розумію суті проблеми
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 22 чер, 2025 21:19

  Faceless написав:Не розумію суті проблеми

Я по U4U тут. Проблеми немає. Але можуть виникнути гіпотетичні проблеми з біржами в майбутньому. Наприклад, на Банані не можна торгувати фючами американцям. Я торгував як українець через ВПН, бо за американським айпі не пущає. Так само і на інших біржах можуть виникнути якісь казуси. Американців не всі біржі зазивають до себе. Тому, якщо можна уникнути реєстрації, то чому б і ні?
Козак-характерник
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