Додано: Пон 23 чер, 2025 10:39

Козак-характерник написав: vitaxa2006 написав: 3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет. 3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.

Вітаха, тре торгувати. Вже давно можна було б в нуль вийти, а то і в плюс. Вітаха, тре торгувати. Вже давно можна було б в нуль вийти, а то і в плюс.

Не всі такі талановиті трейдери, як ви. Я тупо завжди не вгадую, куди піде ціна. Вже б усе злив на ф'ючах. Поки докупаю потроху. Раз успішно перезайшов якимось дивом з переляку, тепер докупаю. Точка виходу у беззбитковість стає з кожним разом все нижче і нижче. Ще пару разів за літо сходимо нижче 2000 по ефіру, докуплю знову трохи. Мені вже й не так багато залишилося до точки виходу. Коли я тільки зайшов і у мене точка виходу у беззбиток була на рівні 3700, ото було страшно. Головне, розуміти, що ефір не буде у цьому році вище 3200-3300. І не слухати усяку дичину від блогерів про ефір по 4-5к. Тоді є шанс вийти у беззбиток. 81% усієї емісії ЕТН знаходиться в руках великих фондів. Тому, цей актив дуже маніпулятивний і розраховувати тут на якісь ікси вже тупо. Тримачі ефіру від 1 Етн до 100 Етн (до яких я відношуся) наразі складають 2% від усієї емісії, тому ми погоду точно не робимо на цьому активі. Чекаю у цьому році невеликий мікроальтсезон (на кшталт березня та грудня 2024 року), але вже з нижчими максимумами, ніж були у грудні 2024 року, щоб не випустити усіх тих, хто позаходив на хаях у грудні 2024 року.