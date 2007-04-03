Та нічим, якщо реєстрація кошерна.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:12
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:13
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 22 чер, 2025 13:27
все ещё ожидания похода на 3500?[/quote]
3500 будет при биткоине по 150000. Если он, конечно, столько будет.
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:49
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:53
Додано: Нед 22 чер, 2025 20:58
Можу. Але Ви ж розумієте, що для бірж реєстрація на тимчасово окупованих територіях, як червона ганчірка. Фактиче місце проживання - одне, а реєстрація - друге. По факту, я - громадянин України з реєстрацією донецькою. Можуть виникнути питання. Біржі не хочуть мати справ з такими мутними клієнтами.
Додано: Нед 22 чер, 2025 21:03
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Я чогось завжди думав, що в США ваша реєстрація- по місцю фактичного проживання, фіксується у водійських правах, чи ще якось, якийсь ютіліті білл можна виудить на свою адресу зі своїм імʼям і все чудово. Так само як знайомі відкривали і в Польщі, і в Австрії банківські рахунки по місцю фактичного проживання там, і нікого не гребе що в них за штамп в українському паспорті. В закордонному так взагалі немає нічого про реєстрацію.
У вас ж давно має бути і ССН і водійські місцеві, і банківський рахунок. Не розумію суті проблеми
Додано: Нед 22 чер, 2025 21:19
Я по U4U тут. Проблеми немає. Але можуть виникнути гіпотетичні проблеми з біржами в майбутньому. Наприклад, на Банані не можна торгувати фючами американцям. Я торгував як українець через ВПН, бо за американським айпі не пущає. Так само і на інших біржах можуть виникнути якісь казуси. Американців не всі біржі зазивають до себе. Тому, якщо можна уникнути реєстрації, то чому б і ні?
Додано: Пон 23 чер, 2025 10:39
Не всі такі талановиті трейдери, як ви. Я тупо завжди не вгадую, куди піде ціна. Вже б усе злив на ф'ючах. Поки докупаю потроху. Раз успішно перезайшов якимось дивом з переляку, тепер докупаю. Точка виходу у беззбитковість стає з кожним разом все нижче і нижче. Ще пару разів за літо сходимо нижче 2000 по ефіру, докуплю знову трохи. Мені вже й не так багато залишилося до точки виходу. Коли я тільки зайшов і у мене точка виходу у беззбиток була на рівні 3700, ото було страшно. Головне, розуміти, що ефір не буде у цьому році вище 3200-3300. І не слухати усяку дичину від блогерів про ефір по 4-5к. Тоді є шанс вийти у беззбиток. 81% усієї емісії ЕТН знаходиться в руках великих фондів. Тому, цей актив дуже маніпулятивний і розраховувати тут на якісь ікси вже тупо. Тримачі ефіру від 1 Етн до 100 Етн (до яких я відношуся) наразі складають 2% від усієї емісії, тому ми погоду точно не робимо на цьому активі. Чекаю у цьому році невеликий мікроальтсезон (на кшталт березня та грудня 2024 року), але вже з нижчими максимумами, ніж були у грудні 2024 року, щоб не випустити усіх тих, хто позаходив на хаях у грудні 2024 року.
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