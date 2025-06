Додано: Сер 25 чер, 2025 13:51

vitaxa2006 написав: ishvara

Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?

В сети много раз отвечали на этот вопрос. Лень было писать резюме самому, поэтому попросил сделать это ChatGPT.Ниже его мнение.Станом на зараз біткоїн торгується приблизно за \$107 000, тоді як ефір — близько \$2 430. Ваше питання чому BTC виріс понад свій максимум 2021 року (\~\$69 000 → \$105–111 000) на ~~50%, а ETH не досяг свого ATH (~~\$4 800) — дійсно на 7,2 к — дуже слушне. Ось ключові фактори:---### 🔹 1. Інституційний потік капіталу та ETFs* Біткоїн залишається лідером серед інституційних інвесторів як “цифрове золото”, що підтверджують купівлі через біткоїн‑ETF ([cryptopolitan.com][1], [fxstreet.com][2]).* Ethereum ETF мають набагато менші притоки або навіть відтік інвестицій — ETF‑потоки в ETH були слабкими з кінця 2024 року .---### 🔹 2. Різниця у ролі активів* BTC асоціюється зі збереженням вартості під час геополітичної невизначеності чи економічної турбулентності .* Ефір натомість позиціонується як фондова платформа: його природа — утилітарна, а не в першу чергу "цифрове золото" ([beincrypto.com][3]).---### 🔹 3. Психологія ринку та інфляційні очікування* BTC має ширшу впізнаваність і довіру роздрібних інвесторів більше, ніж ETH ([marketwatch.com][4]).* Поточне співвідношення ETH/BTC на найнижчому рівні за 5 років (\~0.018) ([cryptopotato.com][5]).---### 🔹 4. Динаміка ринку ETH* ETH переживав злив капіталу — недовіра до ETF, конкуренція з новішими блокчейнами (Solana тощо), затримки технічних оновлень .* Хоча в травні ETH мав зростання до +45 %, проте це не призвело до повторення піку 2021 .---### 🔹 5. Технічні цикли і очікування “alt‑сезону”* Історично BTC випереджає ETH, після чого інші альткойни (включаючи ETH) починають наздоганяти .* У цьому циклі ETH/BTC може незабаром відновитись — технічний аналіз вказує на потенційний ріст до 30–55 % ([cointelegraph.com][6]).---### ✅ Висновок:BTC досяг нового максимуму через інституційні інвестиції, статус безпечного активу, і більший розголос. ETH ж — актив утилітарний, з більшою знерованістю щодо ETF, технічних оновлень і конкуренції. Через це він відстав.Однак багато аналітиків очікують, що після «розігріву» BTC почнеться хвиля росту альткойнів (ETF-доплив, оновлення Pectra й Dencun, підвищення активності L2). Це може дати ETH шанс наздогнати, але не обов’язково до рівня \$7 200 за рахунок простої математики (+50 % від 4,8 к = 7,2 к становить близько \$3 650 в поточних умовах співвідношень).---### 📅 Границі навколо цілей* BTC вже фізично досяг \$105–111 к, тобто +50 % над 2021 ATH.* ETH — теоретично +50% від \$4,8 к = \$7,2 к, але для цього потрібна велика хвиля капіталу.* Більш реалістичний “альт‑сезон” може підняти ETH на 30–55% від поточного (\~\$2 400), тобто у зоні \$3–3,6 к .---[1]:"Bitcoin (BTC) and Ethereum (ETH) Won’t 10x in 2025 ... - Cryptopolitan"[2]:"Why is Ethereum lagging Bitcoin? - FXStreet"[3]:"Analysts Point Out Why Ethereum Could Overtake Bitcoin"[4]:"Ether may finally rise to record high next year, after lagging behind bitcoin"[5]:"Can Ethereum (ETH) Outperform Bitcoin (BTC) in 2025?"[6]:"Ethereum's 50% rally setup vs. Bitcoin sparks altseason hopes"