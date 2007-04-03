ishvara
Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?
Біток став 69к+50% = 105-111к, а ефір не став 4,8к+50% = 7,2к ?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 25 чер, 2025 10:44
ishvara
Чому біткоїн виріс у 2025 році +50% до свого максимума у 2021 році, а ефір не виріс?
Біток став 69к+50% = 105-111к, а ефір не став 4,8к+50% = 7,2к ?
Додано: Сер 25 чер, 2025 13:51
В сети много раз отвечали на этот вопрос. Лень было писать резюме самому, поэтому попросил сделать это ChatGPT. Ниже его мнение.
Станом на зараз біткоїн торгується приблизно за \$107 000, тоді як ефір — близько \$2 430. Ваше питання чому BTC виріс понад свій максимум 2021 року (\~\$69 000 → \$105–111 000) на ~~50%, а ETH не досяг свого ATH (~~\$4 800) — дійсно на 7,2 к — дуже слушне. Ось ключові фактори:
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### 🔹 1. Інституційний потік капіталу та ETFs
* Біткоїн залишається лідером серед інституційних інвесторів як “цифрове золото”, що підтверджують купівлі через біткоїн‑ETF ([cryptopolitan.com][1], [fxstreet.com][2]).
* Ethereum ETF мають набагато менші притоки або навіть відтік інвестицій — ETF‑потоки в ETH були слабкими з кінця 2024 року .
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### 🔹 2. Різниця у ролі активів
* BTC асоціюється зі збереженням вартості під час геополітичної невизначеності чи економічної турбулентності .
* Ефір натомість позиціонується як фондова платформа: його природа — утилітарна, а не в першу чергу "цифрове золото" ([beincrypto.com][3]).
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### 🔹 3. Психологія ринку та інфляційні очікування
* BTC має ширшу впізнаваність і довіру роздрібних інвесторів більше, ніж ETH ([marketwatch.com][4]).
* Поточне співвідношення ETH/BTC на найнижчому рівні за 5 років (\~0.018) ([cryptopotato.com][5]).
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### 🔹 4. Динаміка ринку ETH
* ETH переживав злив капіталу — недовіра до ETF, конкуренція з новішими блокчейнами (Solana тощо), затримки технічних оновлень .
* Хоча в травні ETH мав зростання до +45 %, проте це не призвело до повторення піку 2021 .
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### 🔹 5. Технічні цикли і очікування “alt‑сезону”
* Історично BTC випереджає ETH, після чого інші альткойни (включаючи ETH) починають наздоганяти .
* У цьому циклі ETH/BTC може незабаром відновитись — технічний аналіз вказує на потенційний ріст до 30–55 % ([cointelegraph.com][6]).
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### ✅ Висновок:
BTC досяг нового максимуму через інституційні інвестиції, статус безпечного активу, і більший розголос. ETH ж — актив утилітарний, з більшою знерованістю щодо ETF, технічних оновлень і конкуренції. Через це він відстав.
Однак багато аналітиків очікують, що після «розігріву» BTC почнеться хвиля росту альткойнів (ETF-доплив, оновлення Pectra й Dencun, підвищення активності L2). Це може дати ETH шанс наздогнати, але не обов’язково до рівня \$7 200 за рахунок простої математики (+50 % від 4,8 к = 7,2 к становить близько \$3 650 в поточних умовах співвідношень).
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### 📅 Границі навколо цілей
* BTC вже фізично досяг \$105–111 к, тобто +50 % над 2021 ATH.
* ETH — теоретично +50% від \$4,8 к = \$7,2 к, але для цього потрібна велика хвиля капіталу.
* Більш реалістичний “альт‑сезон” може підняти ETH на 30–55% від поточного (\~\$2 400), тобто у зоні \$3–3,6 к .
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Додано: Сер 25 чер, 2025 14:11
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Сер 25 чер, 2025 17:49
Додано: Сер 25 чер, 2025 17:50
ЯНаФоруме
Спасибо за ответ от чата GPT. Даже он согласен, что выше 3500 не пойдём.
Додано: Чет 26 чер, 2025 15:15
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