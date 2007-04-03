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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3614361536163617
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 16:40

  vitaxa2006 написав: Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.

Выпустят, за последний год уже два раза были выше этой цены. Главное не выйти раньше. А мысли такие, наверняка, будут.
ishvara
 
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  #<1 ... 3614361536163617
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