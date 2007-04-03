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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 01 лип, 2025 16:40
vitaxa2006 написав:
Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.
Выпустят, за последний год уже два раза были выше этой цены. Главное не выйти раньше. А мысли такие, наверняка, будут.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 22:11
vitaxa2006 написав:
Від сьогодні припиняється технічна та програмна підтримка гаманців Ledger Nano S. Виробник радить придбати більш сучасну модель. А ця модель більше не буде оновлюватися та для неї більше не будуть виходити патчі безпеки, що зробить її більш уразливою для зламу. У мене такий гаманець. Наразі, на ньому у мене лише той сумнозвісний ефір. Маю надію, до кінця цього року продати весь свій ефір і пустий гаманець покласти на полицю як сувенір. На цьому мій досвід з крипторинком закінчиться. Проблема у тому, випустять мене з ефіру чи ні? Точка виходу у беззбиток на сьогодні $3264.
3264 це ж н зараз, на просадках можна усредніти до 2800-2900 яки будуть ще не раз
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