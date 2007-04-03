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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 13 лип, 2025 22:40
vitaxa2006 написав: SAndriy1 написав: vitaxa2006 написав:
Колеги, хто як вважає? На ці вихідні знову вниз? Дампануть, як попередні рази?
Ви там готуйтесь бігти продавати ефіри по беззбитку
Я готовий виходити у беззбиток. Але сумніваюся, що дотягнуть ціну ефіра до 3264. Зараз якийсь фад вийде і на вихідні різко вниз. І я знову у дупі.
Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
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Игорь
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Додано: Пон 14 лип, 2025 01:54
Игорь написав:
Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
Я б продав 50% вже по 3000. А інші 50% поставив би на продаж частинами до 4000. І на шорт бітка поставив отримані гроші. Потім би відкупив на падінні бітка на споті.
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Козак-характерник
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Додано: Пон 14 лип, 2025 09:31
airmax78 написав: Amethyst написав:
120К буде на цьому тижні?
Ніт
неcподівано
фаярнув ще вище
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greenozon
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Додано: Пон 14 лип, 2025 11:15
Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає.
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Додано: Пон 14 лип, 2025 11:33
Козак-характерник написав:
Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає.
Рано чи пізно піде вниз. Але поки голять шортистів.
Я закрив лонги по IOTA HBAR XLM 1INCH UNI COMP, подивлюся перезайти понижче - може вдасться. Залишаюсь в лонгах по TIA LDO APT TON CHESS - ці монети ще не дали бажаного імпульсу.
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SAndriy1
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Додано: Пон 14 лип, 2025 12:32
greenozon написав: airmax78 написав: Amethyst написав:
120К буде на цьому тижні?
Ніт
неcподівано
фаярнув ще вище
122+
Вчора перекинув ордер на 125
але от думаю на 130 таки переставити
раптом Риже Відро дасть сотку Томагавків
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Amethyst
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Додано: Пон 14 лип, 2025 18:03
Козак-характерник написав:
Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає.
Коли ж ви вже перестанете людей вводити в оману?...)))
Ціна ліквіду завжди існує, просто для баїв вона може бути в мінусі ціни, але для шорту вона існує завжди. Просто ваші криптобіржі рішили не показувати ціну ліквіду, якщо вона дуже далеко.)))
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won
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:40
greenozon написав: airmax78 написав: Amethyst написав:
120К буде на цьому тижні?
Ніт
неcподівано
фаярнув ще вище
122+
Нічого що я це писав 3.07?
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airmax78
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Додано: Пон 14 лип, 2025 22:57
Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.
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