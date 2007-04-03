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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3617361836193620
Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 22:40

  vitaxa2006 написав:
  SAndriy1 написав:
  vitaxa2006 написав:Колеги, хто як вважає? На ці вихідні знову вниз? Дампануть, як попередні рази?

Ви там готуйтесь бігти продавати ефіри по беззбитку :mrgreen:

Я готовий виходити у беззбиток. Але сумніваюся, що дотягнуть ціну ефіра до 3264. Зараз якийсь фад вийде і на вихідні різко вниз. І я знову у дупі.

Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 01:54

  Игорь написав:Вы нам обещаете что выйдете на 3264 ? Ваша эпопея и нам уже добавила седины. Вангую что при достижении 3264 вы резко передумаете выходить.

Я б продав 50% вже по 3000. А інші 50% поставив би на продаж частинами до 4000. І на шорт бітка поставив отримані гроші. Потім би відкупив на падінні бітка на споті.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 09:31

  airmax78 написав:
  Amethyst написав:120К буде на цьому тижні? 8)

Ніт



неcподівано :)
фаярнув ще вище

122+
:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:15

Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає. :P
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 11:33

  Козак-характерник написав:Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає. :P

Рано чи пізно піде вниз. Але поки голять шортистів.
Я закрив лонги по IOTA HBAR XLM 1INCH UNI COMP, подивлюся перезайти понижче - може вдасться. Залишаюсь в лонгах по TIA LDO APT TON CHESS - ці монети ще не дали бажаного імпульсу.
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 12:32

  greenozon написав:
  airmax78 написав:
  Amethyst написав:120К буде на цьому тижні? 8)

Ніт



неcподівано :)
фаярнув ще вище

122+
:mrgreen:

Вчора перекинув ордер на 125
але от думаю на 130 таки переставити
раптом Риже Відро дасть сотку Томагавків :evil:
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 18:03

  Козак-характерник написав:Шортанув бітка по 123258 $ на 1% від депо. Ціни ліквідації немає. :P

Коли ж ви вже перестанете людей вводити в оману?...)))

Ціна ліквіду завжди існує, просто для баїв вона може бути в мінусі ціни, але для шорту вона існує завжди. Просто ваші криптобіржі рішили не показувати ціну ліквіду, якщо вона дуже далеко.)))
won
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:40

  greenozon написав:
  airmax78 написав:
  Amethyst написав:120К буде на цьому тижні? 8)

Ніт



неcподівано :)
фаярнув ще вище

122+
:mrgreen:

Нічого що я це писав 3.07?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 лип, 2025 22:57

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.
airmax78
 
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  #<1 ... 3617361836193620
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