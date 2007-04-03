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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3620362136223623
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 15:55

[quote="5873358:OptiX"]Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату :D , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає :D :D шизофренічна нечисть :mrgreen: :mrgreen:
yess
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:29

Я думаю ви помиляєтесь. Козак-харктерник, звісно, не найкращий приклад українського козака, проте всі ми тут не з окопів відписуємось.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 18:44

  yess написав:
  OptiX написав:Козак-характерник
Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-))
Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату :D , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає :D :D шизофренічна нечисть :mrgreen: :mrgreen:

та може він вже на дві нові хати заробив
sergia
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 19:07

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Зображення
Кто-то ливанул на 3265.

Виталий, только не подумайте что я злорадствую или строю из себя гуру. У меня на данный момент -69%
Мне просто непонятно как можно было сидеть в эфире и переживать. Монета хорошая. А ваша идея выйти ещё раз и ждать 800 по эфиру чтобы зайти подешевле, я даже не стал комментировать, вы бы точно обиделись на тот пост. Хорошо что вы этого не сделали.
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 19:44

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 19:47

  airmax78 написав:Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.

Ваш этот совет помог сегодня сделать выбор полностью выйти. Так как уже завтра такой цены может не быть. А так, на крипте зарабатывает не более 10%. По крайней мере, я теперь вхожу в эти 10%)))
vitaxa2006
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 20:06

  vitaxa2006 написав:Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов.

Вітаю! :P Шукайте точку входу на шорт бітка вище 120. Навіщо вхолосту сидіти? Не купляйте на падінні нічого, окрім бітка. Купляйте частинами: не на всю котлету. Дорожче 100 не беріть.

П.С. Пригадую Вашу паніку, коли хотіли зафіксити жирного лося. Добре, що не наробили горя собі. Будьте обережні! Дотримуйтеся порад, що надали Вам тут.
Козак-характерник
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