[quote="5873358:OptiX"]Козак-характерник Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-)) Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає шизофренічна нечисть
OptiX написав:Козак-характерник Давно тебе читаю. А ти можеш показати PNL за весь період?? а то тільки балачки про торгувати в обидві сторони, навжухати маніпуля, подовїти депо, так все в тебе легко торгується. А по факту відкрив обидві позиції на копійки(сам пишеш на морозиво) з однаковою маржою що по ітогу вийдеш в нуль чи в 1-2 бакси + або-)) Не козак а засланий казачок якийсь з Донбасу))[/quoteаааах а. Козак _))) це бездаРь лудоман який програв на фьюючаХ батьківську хату , тепер у голопупого , легенда що він у США ,на біржі грає шизофренічна нечисть
Виталий, только не подумайте что я злорадствую или строю из себя гуру. У меня на данный момент -69% Мне просто непонятно как можно было сидеть в эфире и переживать. Монета хорошая. А ваша идея выйти ещё раз и ждать 800 по эфиру чтобы зайти подешевле, я даже не стал комментировать, вы бы точно обиделись на тот пост. Хорошо что вы этого не сделали.
Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.
airmax78 написав:Пахнет необходимостью коррекции. Опять из каждого утюга: 130 - за углом, 200 - к концу года. Для начала в район 90К. Свежих институциональных инвесторов необходимо посвятить в ходлеры. А то уже каждый таксист знает что биткоин теперь может только расти.
Ваш этот совет помог сегодня сделать выбор полностью выйти. Так как уже завтра такой цены может не быть. А так, на крипте зарабатывает не более 10%. По крайней мере, я теперь вхожу в эти 10%)))