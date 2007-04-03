RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3623362436253626
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:12

а де це Чик memberlist.php?mode=viewprofile&u=18295 подівся? давно не писав
sergia
 
Повідомлень: 620
З нами з: 14.12.20
Подякував: 128 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:49

  sergia написав:другий раз, тобто по-новому kyc проходити?

Так, пройшов заново, відновили :)
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 19.02.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:49

sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
Dr_English
 
Повідомлень: 352
З нами з: 22.03.14
Подякував: 903 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 02:20

  Dr_English написав:sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?

Вивести активи можна взагалі без документів.
Вивід доступний, btc/wbtc та p2p

Попросили заново пройти верифікацію, стандартний варіант, і відновили функціонал акаунту.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2306
З нами з: 19.02.14
Подякував: 630 раз.
Подякували: 668 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 19 лип, 2025 06:52

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  vitaxa2006 написав:вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник.


В наличные сразу вышел? Как проходит обмен?
WTFun
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.07.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 3623362436253626
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11933, 11934, 11935
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119346 259858932
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лип, 2025 11:56
flysoulfly
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23452112
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 124842
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6625)
19.07.2025 11:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.