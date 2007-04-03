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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 18 лип, 2025 12:12
а де це Чик memberlist.php?mode=viewprofile&u=18295 подівся? давно не писав
Додано: П'ят 18 лип, 2025 18:49
Додано: П'ят 18 лип, 2025 19:49
sergey_sryvkin "попросили підтверджуючі документи" - Які саме попросили документи, щоб вивести свої активи з Бинанса?
Додано: Суб 19 лип, 2025 02:20
Вивести активи можна взагалі без документів.
Вивід доступний, btc/wbtc та p2p
Попросили заново пройти верифікацію, стандартний варіант, і відновили функціонал акаунту.
Додано: Суб 19 лип, 2025 06:52
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Додано: Нед 20 лип, 2025 10:54
Binance
До речі, хтось може докладно пояснити, як там працюють ордери?
Трейлінг-стоп зокрема. Не розумію, навіщо там ціна взагалі...
Наприклад, є один біткоін, поточна ціна 120к.
Треба продати якнайдорожче, але якщо ціна впаде на 5% від поточної, продати негайно по ринку. Як саме треба заповнити цей ордер і яку ціну там ставити, і чому саме таку?..
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