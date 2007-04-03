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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3625362636273628
Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 09:24

  vitaxa2006 написав:Коллеги, вышел сегодня полностью из эфира по 3270. Моя цена БУ была 3264. Плюс 1% сверху дал обменник. Итого, заработал за 7 месяцев холдерства эфира немногим больше 700 баксов. С альткоинами все. Откуплю биток на медвежке. Для моей нервной системы только биток подходит. Всем спасибо за советы и небезразличие к моей хомячьей шкуре.

Для вашей нервной системы противопоказана крипта в принципе. Нахер вам биток на медвежке? Вы ж его уже покупали и был такой же вой здесь в ветке. И также бездарно распорядились ним выйдя в безубыток - почерк один и тот же, как и с эфиром.
Я бы на вашем месте, раз уж вам свыше дали эти деньги, бежал бы с ними из крипты куда подальше - машину купите, квартиру, в образование детей или внуков. Третий раз судьба может обойтись с вами более жестоко!
SAndriy1
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 лип, 2025 09:28

  vitaxa2006 написав:Колеги, ви всі, по-своєму, маєте рацію на рахунок мого вчинку. Але, я вважаю, краще мало заробити, ніж втратити. Ніхто з нас тут не знає, на якій ціні ефір дампануть. Ви бачите, яке фомо почалося? За день приплив у етф по ефіру більше 700 млн. Коли таке було? Схожі відчуття були у березні та грудні 2024 року, коли ефір дійшов до 4000 і його одразу пролили униз, де він потім повзав на дні. Хто з вас реально вірить, що ефір зараз дотягнуть до 4000 до кінця цього місяця? Просто цікаво. Попереду вихідні, ми всі добре знаємо, як маніпуль дампить ринок по вихідним. Увесь рік такий. У мене вчора спитала знайома людина, що хоче купити ефір. Не біток! А ефір! Людина, взагалі, ніколи не цікавилася криптою. Ви всі знаєте, що потім буде.

Не прошло еще и недели с вашего триумфального выхода из эфира , а цена уже была 3860 и сейчас 3700. Не спеша рубанули бы 10-15 тысяч подождав несколько дней.
И вы меня очень поразили своей избирательностью памяти - на все ваши вопросы вам здесь люди (не я) давали дельные советы. И про ориентир цены тем более.
SAndriy1
 
Повідомлень: 1007
З нами з: 17.01.15
Подякував: 402 раз.
Подякували: 439 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 3625362636273628
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