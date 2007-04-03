|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:27
SAndriy1 написав:
Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш
Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?
sergia
Додано: Сер 13 сер, 2025 13:55
sergia написав: SAndriy1 написав:
Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш
Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?
Ні, але і цих більш ніж достатньо
SAndriy1
Додано: Нед 17 сер, 2025 20:35
V2 написав:
Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання?
Слава Україні!
1. Торгувати тіко високоліквідні інструменти: біток, (кефір).
2. Продавати і купляти частинами.
3. Дотримуватися ризик-менеджменту. Не більше 1% від депо ставити.
5. В кошику мати під забезпечення і тезер, і біток 50%:50%
6. Хеджувати ризики.
7. Бути психологічно стійким і дисциплінованим.
Козак-характерник
Додано: Вів 19 сер, 2025 21:41
Куди відро підставляти: 106К чи таки 100К?!
Чи вже всьоо і полетимо туземун?
Amethyst
Додано: Вів 19 сер, 2025 22:51
Amethyst написав:
Куди відро підставляти: 106К чи таки 100К?!
Чи вже всьоо і полетимо туземун?
Купляти і продавати частинами.
Козак-характерник
Додано: Сер 20 сер, 2025 17:40
sailed написав:
Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.
Я роблю так Wise/Revolut 0-1% -Zen-0%- WhiteByt 0.1% Далі обмін на стейбкоині і на інші біржі. Всі переводи по SEPA та в EURO
Skeptic
Додано: Чет 21 сер, 2025 20:10
Знімаю капелюха. Козак правий виявився зі своїми шортами з 120.
airmax78
