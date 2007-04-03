RSS
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:27

  SAndriy1 написав:Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш

Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?
Повідомлення Додано: Сер 13 сер, 2025 13:55

  sergia написав:
  SAndriy1 написав:Треба підписатися на який-небудь ТГ канал обмінок, які цим займаються. У Дніпрі весь тиждень комісія коливалась у межах 1,3-1,7%. Сьогодні бачив, що 1%. При потребі можна завести собі на гаманець скільки хочеш

Крім Намоменті,Єкурс,Мєнора, є щось цікаве в ТГ?

Ні, але і цих більш ніж достатньо
2
1
Повідомлення Додано: Нед 17 сер, 2025 20:35

  V2 написав:Вітаю, Козаче!
Чи можна нагадати або дати посилання? ;)

Слава Україні!

1. Торгувати тіко високоліквідні інструменти: біток, (кефір).

2. Продавати і купляти частинами.

3. Дотримуватися ризик-менеджменту. Не більше 1% від депо ставити.

5. В кошику мати під забезпечення і тезер, і біток 50%:50%

6. Хеджувати ризики.

7. Бути психологічно стійким і дисциплінованим.
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 21:41

Куди відро підставляти: 106К чи таки 100К?!
Чи вже всьоо і полетимо туземун?
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 19 сер, 2025 22:51

  Amethyst написав:Куди відро підставляти: 106К чи таки 100К?!
Чи вже всьоо і полетимо туземун?

Купляти і продавати частинами. 8)
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 17:40

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

  sailed написав:Підкажіть, крім p2p якось ще можна завести валюту на ByBit? Маю револют карту, але з неї переказ не проходить. Які ще є варіанти? Хоч дайте направлення куди ще можна дивитись. Дякую.

Я роблю так Wise/Revolut 0-1% -Zen-0%- WhiteByt 0.1% Далі обмін на стейбкоині і на інші біржі. Всі переводи по SEPA та в EURO
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 20:10

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Знімаю капелюха. Козак правий виявився зі своїми шортами зі 120.
1
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:48

  airmax78 написав:Знімаю капелюха. Козак правий виявився зі своїми шортами з 120.

Встиг трошки усереднити до 123879. Частину вже продав, щоб дотримуватися ризик-менеджменту. Подивимося ще, бо ніхто не знає майбутнього. Треба різні сценарії опрацьовувати.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:49

Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 21:50

