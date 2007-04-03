|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 вер, 2025 09:09
Доброго дня форумчани...
а таке питання:
ще до війни закинув трохи однієї з криптовалют на холодний гаманець (роздрукував на бумазі). Криптовалюта в 10-ці binance. але не ходова.
Не хочетяся знову переводити її на біржу, конвертувати... може хто підскаже, може є обмінник щоб під'їхати з роздруківками та все зробили за мене і забрати гривню?
IvanM
Повідомлень: 2
З нами з: 23.11.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 22:43
Oberon написав: Danik написав: sailed написав:
Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал
Пумб > Bybit card все комисси = 1,15%. На самом байбите нужно выбрать "купить в один клик" для конвертации USD в USDT. Пумб пополнял в USD.
А зараз можна штовхнути usd з валютки Пумбу по р2р на Bybit card по номеру карти?
Бо спробував, а переказ на 100 відправляється і відразу повертається з приміткою "Повернення Crocc-border ACCOUNT". Карта Bybit робоча, нещодавно оплачував з неї покупку.
Як можна правильно закинути usd на карту Bybit?
Доповнення- підтримка Пумбу відповіла, що у них все гуд, без обмежень, "переказ успішний, але отримуємо повернення від банка емітента."
Все праює. Якщо переказ робиться перший раз то дійсно байбіт пише помилка, всі наступні проходять нормально.
Danik
Повідомлень: 709
З нами з: 30.01.12
- Подякував: 2323 раз.
- Подякували: 220 раз.
Профіль
Додано: Нед 07 вер, 2025 23:47
Danik
Дякую! Три рази спроб нічого не відправлялось. Лише на четвертий раз вдалось. З другої підряд спроби четвертого разу)))
Oberon
Повідомлень: 354
З нами з: 15.09.20
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 42 раз.
Профіль
