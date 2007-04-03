RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3631363236333634
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 09:09

Доброго дня форумчани...
а таке питання:
ще до війни закинув трохи однієї з криптовалют на холодний гаманець (роздрукував на бумазі). Криптовалюта в 10-ці binance. але не ходова.
Не хочетяся знову переводити її на біржу, конвертувати... може хто підскаже, може є обмінник щоб під'їхати з роздруківками та все зробили за мене і забрати гривню?
IvanM
 
Повідомлень: 2
З нами з: 23.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 22:43

  Oberon написав:
  Danik написав:
  sailed написав:Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал


Пумб > Bybit card все комисси = 1,15%. На самом байбите нужно выбрать "купить в один клик" для конвертации USD в USDT. Пумб пополнял в USD.

А зараз можна штовхнути usd з валютки Пумбу по р2р на Bybit card по номеру карти?
Бо спробував, а переказ на 100 відправляється і відразу повертається з приміткою "Повернення Crocc-border ACCOUNT". Карта Bybit робоча, нещодавно оплачував з неї покупку.
Як можна правильно закинути usd на карту Bybit?

Доповнення- підтримка Пумбу відповіла, що у них все гуд, без обмежень, "переказ успішний, але отримуємо повернення від банка емітента."


Все праює. Якщо переказ робиться перший раз то дійсно байбіт пише помилка, всі наступні проходять нормально.
Danik
 
Повідомлень: 709
З нами з: 30.01.12
Подякував: 2323 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 07 вер, 2025 23:47

Danik
Дякую! Три рази спроб нічого не відправлялось. Лише на четвертий раз вдалось. З другої підряд спроби четвертого разу)))
Oberon
 
Повідомлень: 357
З нами з: 15.09.20
Подякував: 147 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 08 вер, 2025 23:40

  IvanM написав:Доброго дня форумчани...
а таке питання:
ще до війни закинув трохи однієї з криптовалют на холодний гаманець (роздрукував на бумазі). Криптовалюта в 10-ці binance. але не ходова.
Не хочетяся знову переводити її на біржу, конвертувати... може хто підскаже, може є обмінник щоб під'їхати з роздруківками та все зробили за мене і забрати гривню?

конвертуйте в usdt та й міняйте через обмінку. Перелік обмінок є https://minfin.com.ua/ua/crypto/exchang ... xrs_150725 або курс.експерт. Обмінка навряд має бажання розбиратися з гаманцями і робити перекази з чужого гаманця власноруч.
sergia
 
Повідомлень: 625
З нами з: 14.12.20
Подякував: 128 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 16 вер, 2025 13:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4357
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:54

  2XL написав:Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються

а хіба по п.3 є картки на кулі Земля?
sergia
 
Повідомлень: 625
З нами з: 14.12.20
Подякував: 128 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 14:23

  sergia написав:
  2XL написав:Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються

а хіба по п.3 є картки на кулі Земля?

Сам по себе п.3 ещё можно. Есть предоплаченные. Наверное, из пополняемых криптокарт есть и такие, где не обязательно KYC проходить. Но вот вкупе со второй половиной п.1 кажется фантастикой.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5942
З нами з: 23.03.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 728 раз.
 
Профіль
 
2
6
  #<1 ... 3631363236333634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11964, 11965, 11966
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119659 260591396
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 вер, 2025 13:45
Shaman
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23491872
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 126282
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14855)
17.09.2025 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.