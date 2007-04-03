RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Суб 06 вер, 2025 09:09

Доброго дня форумчани...
а таке питання:
ще до війни закинув трохи однієї з криптовалют на холодний гаманець (роздрукував на бумазі). Криптовалюта в 10-ці binance. але не ходова.
Не хочетяся знову переводити її на біржу, конвертувати... може хто підскаже, може є обмінник щоб під'їхати з роздруківками та все зробили за мене і забрати гривню?
Нед 07 вер, 2025 22:43

  Oberon написав:
  Danik написав:
  sailed написав:Не пробував, але сів порахував, з моно вийшла кінська комісія. Більше 5%. І я підозрюю що справа не в моно, на всіх банках так буде. Схоже що крім p2p наразі альтернатив не має, або я їх ще не знаю, бо народ не поспішає таку інформацію віддавати на загал


Пумб > Bybit card все комисси = 1,15%. На самом байбите нужно выбрать "купить в один клик" для конвертации USD в USDT. Пумб пополнял в USD.

А зараз можна штовхнути usd з валютки Пумбу по р2р на Bybit card по номеру карти?
Бо спробував, а переказ на 100 відправляється і відразу повертається з приміткою "Повернення Crocc-border ACCOUNT". Карта Bybit робоча, нещодавно оплачував з неї покупку.
Як можна правильно закинути usd на карту Bybit?

Доповнення- підтримка Пумбу відповіла, що у них все гуд, без обмежень, "переказ успішний, але отримуємо повернення від банка емітента."


Все праює. Якщо переказ робиться перший раз то дійсно байбіт пише помилка, всі наступні проходять нормально.
Нед 07 вер, 2025 23:47

Danik
Дякую! Три рази спроб нічого не відправлялось. Лише на четвертий раз вдалось. З другої підряд спроби четвертого разу)))
Пон 08 вер, 2025 23:40

  IvanM написав:Доброго дня форумчани...
а таке питання:
ще до війни закинув трохи однієї з криптовалют на холодний гаманець (роздрукував на бумазі). Криптовалюта в 10-ці binance. але не ходова.
Не хочетяся знову переводити її на біржу, конвертувати... може хто підскаже, може є обмінник щоб під'їхати з роздруківками та все зробили за мене і забрати гривню?

конвертуйте в usdt та й міняйте через обмінку. Перелік обмінок є https://minfin.com.ua/ua/crypto/exchang ... xrs_150725 або курс.експерт. Обмінка навряд має бажання розбиратися з гаманцями і робити перекази з чужого гаманця власноруч.
Вів 16 вер, 2025 13:41

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються
Сер 17 вер, 2025 13:54

  2XL написав:Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються

а хіба по п.3 є картки на кулі Земля?
Сер 17 вер, 2025 14:23

  sergia написав:
  2XL написав:Вітаю. Підкажіть недосвідченій людині в цій темі, чи можливе відкриття картки з наступними можливостями:
1. Вона має звичайний номер і на неї можна переказати гривню звичайним р2р.
2. З неї можна знімати гроші за кордоном.
3. Вона не прив'язана до людини.
4. Можна платити за магазинах і інтернеті.

Якщо знаєте підходящий варіант - реферальні посилання в особисті вітаються

а хіба по п.3 є картки на кулі Земля?

Сам по себе п.3 ещё можно. Есть предоплаченные. Наверное, из пополняемых криптокарт есть и такие, где не обязательно KYC проходить. Но вот вкупе со второй половиной п.1 кажется фантастикой.
Сер 24 вер, 2025 20:30

Как хорошо что есть чудесная кнопка Print Screen...Она так освежает память и помогает увидеть,кто был прав,а кто обос...лся с прошествием времени.Глядя насколько ветка канула в небытие,приятно почитать какие были баталии раньше....и подвести итоги,пока еще не окончательные,но спустя практически год... Итак,на сцене "Космическая машинка" с его "гениальными" прогнозами и утверждениями,что я ничего не шарю в рынке

Зображення




Аргумент в ответ,основанный на замерах,анализе и прочих метриках....подчеркиваю,это делалось в декабре 2024г,смотрим-


Зображення



Набранная позиция по евро,так же практически вся перелита обратно в S,почти...а предшествовало этому,вот этот декабрьский пост,в котором призывал не зацикливаться только на крипте-

Зображення

Жаль конечно что умные представители древнего народа при поддержке "теплой форумной ванны",ну никак не хотят писать ничего умного и привносить в данную ветку,но обладают удивительной возможностью похерить уже существующее,прямо или косвенно....Печально только,но походу остатки одиозных личностей ассоциированных с данной веткой,разбрелись кто куда насовсем..

Всем удачи в предстоящей осенней волотильности! Совладать с собой.Радуйтесь! :lol:
П'ят 26 вер, 2025 10:35

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення👇

Криптобіржі для обміну валютних пар: огляд сервісів
П'ят 26 вер, 2025 18:36

osafly Голова! Когда все растет - так сложно поверить в то, что оно может остановиться. Но теперь спрогнозируйте нам, пожалуйста, дно по биткоину перед следующим забегом.
И какие у Вас прогнозы по амерофонде?
