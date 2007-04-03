Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як купити криптовалюту за гривню
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:12
Додано: Вів 30 вер, 2025 13:23
Да как купить не секрет. Кто бы написал, как официально продать, чтобы точно банк тебя террористом не объявил.
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:19
Якщо ви керуєтесь наступним: криптовалюта = біткоїн, то ніяк. Не потрібно продавати - тільки купувати. Це буде ваш пенсійний фонд.
Додано: Вів 30 вер, 2025 14:28
И что с этим фондом дальше делать, если в фиат не конвертировать? Задекларировать и любоваться до светлого будущего, когда в Украине разрешат биткоином рассчитываться? Я боюсь, что до такого и внуки не доживут.
Впрочем да, о чём это я. ПФ - это же и есть, когда в него платишь и назад оно, если и возвращается, то не тебе
