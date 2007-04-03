airmax78 написав:Якщо ви керуєтесь наступним: криптовалюта = біткоїн, то ніяк. Не потрібно продавати - тільки купувати. Це буде ваш пенсійний фонд.
И что с этим фондом дальше делать, если в фиат не конвертировать? Задекларировать и любоваться до светлого будущего, когда в Украине разрешат биткоином рассчитываться? Я боюсь, что до такого и внуки не доживут.
Впрочем да, о чём это я. ПФ - это же и есть, когда в него платишь и назад оно, если и возвращается, то не тебе
Я думаю, що не за горами той час коли біткоїн почнуть купувати центробанки в свої резерви. Коли це станеться - питання як його продати не стоятиме (та й воно і зараз не стоїт - були б біткоїни, або хоча б один).
Я думаю, що не за горами той час коли біткоїн почнуть купувати центробанки в свої резерви. Коли це станеться - питання як його продати не стоятиме (та й воно і зараз не стоїт - були б біткоїни, або хоча б один).
Взагалі то біток задумувався як децентралізований актив, про який банки і думки не мали... ото хай собі банкстери малюють всякі юсдт...а Діду іде своєю дорогою... незалежною, ну може разом з Кефіром ))