Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:45
sergey_stasyuk555 написав: moveton написав:
Это же не 5 лярдов грн, откровенное отмывание которых принято прощать. На 6к USD крипты продать - это гораздо серьёзнее. Вопроса нет, факт
цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?
До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
airmax78
