Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:45

  sergey_stasyuk555 написав:
  moveton написав:Это же не 5 лярдов грн, откровенное отмывание которых принято прощать. На 6к USD крипты продать - это гораздо серьёзнее. Вопроса нет, факт

цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?

До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
