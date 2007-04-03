|
Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 01 жов, 2025 15:45
sergey_stasyuk555 написав: moveton написав:
Это же не 5 лярдов грн, откровенное отмывание которых принято прощать. На 6к USD крипты продать - это гораздо серьёзнее. Вопроса нет, факт
цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?
До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
Додано: Сер 01 жов, 2025 21:01
airmax78 написав: sergey_stasyuk555 написав: moveton написав:
Это же не 5 лярдов грн, откровенное отмывание которых принято прощать. На 6к USD крипты продать - это гораздо серьёзнее. Вопроса нет, факт
цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?
До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
бачив тоді в п24, але також тоді пройшов повз... якщо відбудеться довгожданий легалайз крипти в країні, можливо щось подібне приват знов придумає
Додано: Пон 06 жов, 2025 15:13
airmax78 написав: sergey_stasyuk555 написав: moveton написав:
Это же не 5 лярдов грн, откровенное отмывание которых принято прощать. На 6к USD крипты продать - это гораздо серьёзнее. Вопроса нет, факт
цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?
До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
Це для простих смертних чи для кого? Бо P2P можна і зараз купити, бо це переказ просто один одному
finuser480 написав:
Це для простих смертних чи для кого?
Для всех было. Но тогда простые смертные не слишком битком интересовались.
finuser480 написав:
Бо P2P можна і зараз купити, бо це переказ просто один одному
Ну как можно. Пока банк это не заметит
Любой перевод имеет обоснование зачем он. А, например, КредиАгриколь ещё при подписывании банковского договора требует поклясться, что карты не будут использоваться для операций, связанных с криптой.
finuser480 написав:
Бо P2P можна і зараз купити, бо це переказ просто один одному
А точна один одному? А може трикутник? А може багатогранник?
finuser480 написав: airmax78 написав: sergey_stasyuk555 написав:
цілих 95 доларів заробила злодійка - добре що смертна кара відмінена.
це про перспективи крипти в Україні?
До речі, якийсь дуже короткий час, ще за Коломойського, Приват дозволяв купувати біткоїни. Я навіть не поцікавився тоді як це працювало. Хтось скористався? І куди ці біткоїни купувались? На гаманець Бені чи дійсно можна було на свій власний придбати?
Це для простих смертних чи для кого? Бо P2P можна і зараз купити, бо це переказ просто один одному
Та в тому то і справа що то була функція для простих смертних просто в Приват 24. Коломойскій ж в темі був - навіть майнив там на якійсь електростанції.
Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.
Я дуже вдячний vitaxa2006! Випадково побачив комент у Ютюбі під відео українських хлопців по крипті. І там персонаж з таким самим ніком vitaxa2006 написав, що ефір по 3300 вже ніколи не буде. Е, думаю, потрібно поставити ордери сходинками 3100-3500, раз у Вітахи вже ніколи такого не буде! І що б ви думали? Спрацювали вночі два ордери на покупку)))))
phantom_systems написав:
Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.
Добрейшего утречка)))
Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало.
Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же
