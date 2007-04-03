RSS
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:36

Бутериум в этот раз легко отделался, 3400 толком не было. Тон за считанные минуты в 5 раз на 0,55 сложился, вот это поворот. Атом так вообще обнолился. Буквально.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 09:43

  SAndriy1 написав:
  phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.

Добрейшего утречка)))
Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало.
Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же

Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 10:39

  phantom_systems написав:
  SAndriy1 написав:
  phantom_systems написав:Рыжекрашеный дед желает всем криптанам доброго утра. Кто ещё жив, конечно.

Добрейшего утречка)))
Так то я на споте (баланс усох, конечно), но еще балуюсь ботами - а они все с плечами. Два из девяти ликвидировало.
Зато набрал подешевке барахла всякого. АТОМ по 0,001 не брал - я себе такой цены и в мечтах не видел, но кое-что прикупил. Весь вопрос теперь - откупят сразу (V-образно) или растянут на месяцы (или ударят еще раз вниз).Рука тянется продать все сразу, сейчас же

Если этот непредсказуемый дед снова учудит какую-нибудь дичь, например, решит Венесуэлу вместе с Ираном разбомбить к чертям, тогда можем повторить сегодняшний движ. Если уймётся, оно всё само собой отрастёт. Всё-таки самоходный дед Бидон был хорошим вариантом для финансовых рынков.

Могу себе только представить сколько на этом зарабатывают дети рыжего и прислуга зная, что старик прочтет с бумажки или напишет в соцсети в этот раз :mrgreen:
