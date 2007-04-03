RSS
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #
Додано: Суб 11 жов, 2025 16:15

  phantom_systems написав:За последние сутки ликвидаций на 20 ярдов баксов, так что к Костяну скоро многие присоединятся, кого кривая криптанской удачи завела не туда. А ведь звездел, что дышал, и фоточки красивые постил.


Костянтин Ганіч міг втратити $30 млн перед тим, як його знайшли мертвим.
https://focus.ua/uk/ukraine/728221-kost ... nni-novini

По “самогубству” Костянтина Ганіча.
Авто в якому начебто покінчив із життям Костянтин знаходилось там де не було світла і всі камери були відключені, власне через те, що не було електрики.
При ньому було одна передсмертна записка до своєї дівчини в які було написане адресу за якою він вирішив вчинити самогубство. І більше нічого.
Саме цікаве це те, що сумка з якою Костянтин був всюди і завжди та телефон на якому були всі гаманці в автомобілі не виявлено.
Виявляється збанкрутував не тільки Костянтин Ганіч, а і ще декілька цікавих особистостей, які вкладались в нього.
Застрелився він із нагородної зброї, яку вручив йому особисто Кирило Буданов.
Кудо – співзасновник компанії Cryptology.
Минулого року у його управлінні було приблизно 65 мільйонів доларів.
Він брав їх під 7% квартальних.
ГУРівських грошей там було до 10 мільйонів доларів та багатьох київських значущих людей. У тому числі чиновників, прокурорів, сбушників. Минулого року вхід був від 100 000 доларів.
Він працював на ф'ючерсах, дуже акуратно. Але нічний провал спровокував потужні ліквідації, він тупо збанкрутував усіх, хто вклав.
Цікавий момент, Кудо був винен Лазарєву Сергію Володимировичу, начальнику Лівобережного міжрайонного відділу ГУ СБУ у місті Києві. Той вклав 4,5 млн. доларів.
https://www.facebook.com/profile.php?id ... 32&__cft__[0]=AZUPgZODcVtcoIbkytrQRq8auDoFSegQnoWw4GQzQ8oefGQlOmIAwga6CowieGUKlAMggALwkB4wJOVNj98iHKkQL6jZEme05nd4QKH8J1HlAK8YB5MMEKSfOia2BC86MwVoVVI6pvcm-hgF6Ebn994Ql2p_ib4-7zSBtqHbPwNf4CHD23oClPPuJM5p3xgpo7ddcAFRY-70GrLQ1jd7ny7x
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как то глубоко по...ю на костю и на всех корупционеров которые потеряли
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:51

Трамп оголосив про запровадження 100% мита на китайські товари та посилення експортного контролю на програмне забезпечення. Після цих заяв котирування криптовалют стрімко обвалилися, запустивши хвилю ліквідацій, яку трекер Coinglass назвав «найбільшою в історії крипти».

За даними платформи, лише за 24 години було закрито позицій більш ніж на $19 млрд, а збитків зазнали понад 1,6 млн трейдерів. У пік падіння, протягом однієї години п’ятничних торгів, ринок втратив понад $7 млрд.

Курс Bitcoin, який на початку тижня перевищував $125 000, до суботи впав нижче $113 000. Аналітики Coinglass уточнюють, що фактичні втрати можуть бути більшими, адже деякі біржі — зокрема Binance — фіксують не більше одного ордера на ліквідацію за секунду.

Головний трейдер Multicoin Capital Браян Струґатс наголосив, що тепер увага зосереджена на контрагентських ризиках і тому, чи може цей обвал запустити ширший «ланцюговий ефект» на фінансових ринках. За окремими оцінками, сумарні ліквідації могли перевищити $30 млрд.
