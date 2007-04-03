|
Трамп оголосив про запровадження 100% мита на китайські товари та посилення експортного контролю на програмне забезпечення. Після цих заяв котирування криптовалют стрімко обвалилися, запустивши хвилю ліквідацій, яку трекер Coinglass назвав «найбільшою в історії крипти».
За даними платформи, лише за 24 години було закрито позицій більш ніж на $19 млрд, а збитків зазнали понад 1,6 млн трейдерів. У пік падіння, протягом однієї години п’ятничних торгів, ринок втратив понад $7 млрд.
Курс Bitcoin, який на початку тижня перевищував $125 000, до суботи впав нижче $113 000. Аналітики Coinglass уточнюють, що фактичні втрати можуть бути більшими, адже деякі біржі — зокрема Binance — фіксують не більше одного ордера на ліквідацію за секунду.
Головний трейдер Multicoin Capital Браян Струґатс наголосив, що тепер увага зосереджена на контрагентських ризиках і тому, чи може цей обвал запустити ширший «ланцюговий ефект» на фінансових ринках. За окремими оцінками, сумарні ліквідації могли перевищити $30 млрд.
Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие.
Доу вчера расписывать начал:
Все началось с новости о введении новых 100% тарифов на китайские товары, объявленной Дональдом Трампом. Конечно, рынки начали паниковать, потому что торговая война между крупнейшими экономиками мира ничего хорошего рынкам не несет.
И именно в этот момент начались события, которые заставляют задуматься:
падение было не просто реакцией - оно выглядело как заранее спланированная атака ликвидности:
1️⃣ Маркетмейкер Wintermute, уже замеченный ранее в резких манипуляциях, за несколько часов до падения перевёл на Binance более $700 млн, из них около $200 млн в BTC.
Через пару часов после этого рынок начал обваливаться. Совпадение? Сомнительно.
2️⃣ Во время первых красных свечей из стаканов Binance исчезли защитные стенки.
Маркетмейкеры поубирали ордера поддержки и цены как на споте, так и на фьючах падали очень бодро, вызывая ликвидации, которые побуждали новые ликвидации.
3️⃣ По "хорошей" старой традиции, на Binance происходили зависания, сложно было закрыть позиции или поставить стоп, зато ликвидации срабатывали идеально - на это в Твиттере появилось десятки жалоб.
4️⃣ Подозрительно большой и умный кит с биржи Hyperliquid перед обвалом и заявлениями Трампа создал кошелек и открыл крупный шорт, а после падения закрыл его с прибылью около $200 млн (ранее он хранил 86,000 BTC с 2011 года и продал 36,000 BTC месяц назад на хаях, ну и зашортил со 122,000$).
5️⃣ Как-то очень уж вовремя объявился CZ 🕐 со своей DEX-биржей Aster, объявил о грядущем аирдропе и многие пошли торговать на DEX, обмазавшись плечами и рассчитывая на дроп. А буквально сегодня появляются слухи о том, что Трамп может помиловать CZ (возможен ли сговор с целью загнать как можно больше "овец" для такой безжалостной "стрижки"?).
