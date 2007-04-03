Додано: Нед 12 жов, 2025 10:05

phantom_systems написав: Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие. Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие.

Доу вчера расписывать начал:Все началось с новости о введении новых 100% тарифов на китайские товары, объявленной Дональдом Трампом. Конечно, рынки начали паниковать, потому что торговая война между крупнейшими экономиками мира ничего хорошего рынкам не несет.И именно в этот момент начались события, которые заставляют задуматься:падение было не просто реакцией - оно выглядело как заранее спланированная атака ликвидности:1️⃣ Маркетмейкер Wintermute, уже замеченный ранее в резких манипуляциях, за несколько часов до падения перевёл на Binance более $700 млн, из них около $200 млн в BTC.Через пару часов после этого рынок начал обваливаться. Совпадение? Сомнительно.2️⃣ Во время первых красных свечей из стаканов Binance исчезли защитные стенки.Маркетмейкеры поубирали ордера поддержки и цены как на споте, так и на фьючах падали очень бодро, вызывая ликвидации, которые побуждали новые ликвидации.3️⃣ По "хорошей" старой традиции, на Binance происходили зависания, сложно было закрыть позиции или поставить стоп, зато ликвидации срабатывали идеально - на это в Твиттере появилось десятки жалоб.4️⃣ Подозрительно большой и умный кит с биржи Hyperliquid перед обвалом и заявлениями Трампа создал кошелек и открыл крупный шорт, а после падения закрыл его с прибылью около $200 млн (ранее он хранил 86,000 BTC с 2011 года и продал 36,000 BTC месяц назад на хаях, ну и зашортил со 122,000$).5️⃣ Как-то очень уж вовремя объявился CZ 🕐 со своей DEX-биржей Aster, объявил о грядущем аирдропе и многие пошли торговать на DEX, обмазавшись плечами и рассчитывая на дроп. А буквально сегодня появляются слухи о том, что Трамп может помиловать CZ (возможен ли сговор с целью загнать как можно больше "овец" для такой безжалостной "стрижки"?).