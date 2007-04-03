RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюта,
ринок криптовалют

Криптовалюта, ринок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3635363636373638
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:04

Re: Криптовалюта, ринок криптовалют

как то глубоко по...ю на костю и на всех корупционеров которые потеряли
Олежан
 
Повідомлень: 1418
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 19:51

Трамп оголосив про запровадження 100% мита на китайські товари та посилення експортного контролю на програмне забезпечення. Після цих заяв котирування криптовалют стрімко обвалилися, запустивши хвилю ліквідацій, яку трекер Coinglass назвав «найбільшою в історії крипти».

За даними платформи, лише за 24 години було закрито позицій більш ніж на $19 млрд, а збитків зазнали понад 1,6 млн трейдерів. У пік падіння, протягом однієї години п’ятничних торгів, ринок втратив понад $7 млрд.

Курс Bitcoin, який на початку тижня перевищував $125 000, до суботи впав нижче $113 000. Аналітики Coinglass уточнюють, що фактичні втрати можуть бути більшими, адже деякі біржі — зокрема Binance — фіксують не більше одного ордера на ліквідацію за секунду.

Головний трейдер Multicoin Capital Браян Струґатс наголосив, що тепер увага зосереджена на контрагентських ризиках і тому, чи може цей обвал запустити ширший «ланцюговий ефект» на фінансових ринках. За окремими оцінками, сумарні ліквідації могли перевищити $30 млрд.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28843
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 20:44

Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2326
З нами з: 14.04.15
Подякував: 28 раз.
Подякували: 558 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 22:38

https://youtu.be/xPCHQDMU2s4?si=T1KVC-aUJGrJ7Ugf
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28843
З нами з: 09.10.12
Подякував: 2246 раз.
Подякували: 2361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 12 жов, 2025 10:05

  phantom_systems написав:Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие.

Доу вчера расписывать начал:
Все началось с новости о введении новых 100% тарифов на китайские товары, объявленной Дональдом Трампом. Конечно, рынки начали паниковать, потому что торговая война между крупнейшими экономиками мира ничего хорошего рынкам не несет.

И именно в этот момент начались события, которые заставляют задуматься:
падение было не просто реакцией - оно выглядело как заранее спланированная атака ликвидности:

1️⃣ Маркетмейкер Wintermute, уже замеченный ранее в резких манипуляциях, за несколько часов до падения перевёл на Binance более $700 млн, из них около $200 млн в BTC.
Через пару часов после этого рынок начал обваливаться. Совпадение? Сомнительно.

2️⃣ Во время первых красных свечей из стаканов Binance исчезли защитные стенки.
Маркетмейкеры поубирали ордера поддержки и цены как на споте, так и на фьючах падали очень бодро, вызывая ликвидации, которые побуждали новые ликвидации.

3️⃣ По "хорошей" старой традиции, на Binance происходили зависания, сложно было закрыть позиции или поставить стоп, зато ликвидации срабатывали идеально - на это в Твиттере появилось десятки жалоб.

4️⃣ Подозрительно большой и умный кит с биржи Hyperliquid перед обвалом и заявлениями Трампа создал кошелек и открыл крупный шорт, а после падения закрыл его с прибылью около $200 млн (ранее он хранил 86,000 BTC с 2011 года и продал 36,000 BTC месяц назад на хаях, ну и зашортил со 122,000$).

5️⃣ Как-то очень уж вовремя объявился CZ 🕐 со своей DEX-биржей Aster, объявил о грядущем аирдропе и многие пошли торговать на DEX, обмазавшись плечами и рассчитывая на дроп. А буквально сегодня появляются слухи о том, что Трамп может помиловать CZ (возможен ли сговор с целью загнать как можно больше "овец" для такой безжалостной "стрижки"?).
SAndriy1
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 17.01.15
Подякував: 413 раз.
Подякували: 453 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 3635363636373638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютний ринок в контексті ДС 1 ... 11975, 11976, 11977
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
119765 260886845
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 жов, 2025 17:15
reef
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23513466
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
Мониторинг обменников криптовалют
Wellcrypto » Вів 16 сер, 2022 13:52
6 127906
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 вер, 2022 18:27
Wellcrypto

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.