|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:04
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
как то глубоко по...ю на костю и на всех корупционеров которые потеряли
Додано: Суб 11 жов, 2025 19:51
Трамп оголосив про запровадження 100% мита на китайські товари та посилення експортного контролю на програмне забезпечення. Після цих заяв котирування криптовалют стрімко обвалилися, запустивши хвилю ліквідацій, яку трекер Coinglass назвав «найбільшою в історії крипти».
За даними платформи, лише за 24 години було закрито позицій більш ніж на $19 млрд, а збитків зазнали понад 1,6 млн трейдерів. У пік падіння, протягом однієї години п’ятничних торгів, ринок втратив понад $7 млрд.
Курс Bitcoin, який на початку тижня перевищував $125 000, до суботи впав нижче $113 000. Аналітики Coinglass уточнюють, що фактичні втрати можуть бути більшими, адже деякі біржі — зокрема Binance — фіксують не більше одного ордера на ліквідацію за секунду.
Головний трейдер Multicoin Capital Браян Струґатс наголосив, що тепер увага зосереджена на контрагентських ризиках і тому, чи може цей обвал запустити ширший «ланцюговий ефект» на фінансових ринках. За окремими оцінками, сумарні ліквідації могли перевищити $30 млрд.
Додано: Суб 11 жов, 2025 20:44
Судя по тому, как всё произошло, это была спланированная операция людей из окружения Трампа и крупнейших ММ типа Wintermute. Банан тоже принимал активное участие.
Додано: Суб 11 жов, 2025 22:38
Додано: Нед 12 жов, 2025 10:05
Доу вчера расписывать начал:
Все началось с новости о введении новых 100% тарифов на китайские товары, объявленной Дональдом Трампом. Конечно, рынки начали паниковать, потому что торговая война между крупнейшими экономиками мира ничего хорошего рынкам не несет.
И именно в этот момент начались события, которые заставляют задуматься:
падение было не просто реакцией - оно выглядело как заранее спланированная атака ликвидности:
1️⃣ Маркетмейкер Wintermute, уже замеченный ранее в резких манипуляциях, за несколько часов до падения перевёл на Binance более $700 млн, из них около $200 млн в BTC.
Через пару часов после этого рынок начал обваливаться. Совпадение? Сомнительно.
2️⃣ Во время первых красных свечей из стаканов Binance исчезли защитные стенки.
Маркетмейкеры поубирали ордера поддержки и цены как на споте, так и на фьючах падали очень бодро, вызывая ликвидации, которые побуждали новые ликвидации.
3️⃣ По "хорошей" старой традиции, на Binance происходили зависания, сложно было закрыть позиции или поставить стоп, зато ликвидации срабатывали идеально - на это в Твиттере появилось десятки жалоб.
4️⃣ Подозрительно большой и умный кит с биржи Hyperliquid перед обвалом и заявлениями Трампа создал кошелек и открыл крупный шорт, а после падения закрыл его с прибылью около $200 млн (ранее он хранил 86,000 BTC с 2011 года и продал 36,000 BTC месяц назад на хаях, ну и зашортил со 122,000$).
5️⃣ Как-то очень уж вовремя объявился CZ 🕐 со своей DEX-биржей Aster, объявил о грядущем аирдропе и многие пошли торговать на DEX, обмазавшись плечами и рассчитывая на дроп. А буквально сегодня появляются слухи о том, что Трамп может помиловать CZ (возможен ли сговор с целью загнать как можно больше "овец" для такой безжалостной "стрижки"?).
Додано: Нед 12 жов, 2025 12:17
Жодної змови з Трампом не було. Це міфологіче мислення. Все банально просто. Як завжди в рОкету сіло багато зайвих пасажирів, до того ж з багажем - плечми. Ракета полетіла не туземун, а в протилежному напрямку. Інформаційне сміття - лише привід, щоб пояснити різкі коливання на ринку, вже після того, як відбувся армагедон. Не читатейте на ніч радянської преси і взагалі ніякої.
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:31
Re: Криптовалюта, ринок криптовалют
Чому для інвесторів настала кривава криптобаня
Додано: Нед 12 жов, 2025 17:47
Криптокрах 11 жовтня – що насправді сталося
Близько $60–90 млн USDe було злито на Binance разом із wBETH і BNSOL, щоб скористатися вразливістю в системі ціноутворення, де застава оцінювалася за даними ордербуку Binance, а не за зовнішніми оракулами.
Це локальне відхилення ціни запустило примусові ліквідації на $500 млн – $1 млрд, спричинило каскад на $19+ млрд по всьому ринку і принесло атакуючим близько $192 млн прибутку завдяки заздалегідь відкритим 1.1 млрд шортам на BTC/ETH на Hyperliquid – за кілька хвилин до новини про тарифи Трампа.
Це не був провал USDe – проблема в помилці Binance, яку використали на тлі макроекономічної паніки.
Те, що виглядало як хаос, насправді було спланованою експлуатацією внутрішньої системи ціноутворення Binance, посиленою макрошоком і надмірним кредитним плечем у системі.
1. Підготовка
Binance у межах Unified Account дозволяла використовувати USDe, wBETH і BNSOL як заставу.
Однак оцінка застави відбувалася не за оракулами і не за цінами викупу, а за власними спотовими котируваннями Binance, що стало серйозною вразливістю.
6 жовтня Binance оголосила про перехід на ціноутворення через оракули, але впровадження планувалося лише на 14 жовтня, залишивши вісім днів для потенційної атаки.
2. Експлуатація
У цей проміжок організовані учасники почали маніпулювати ордербуком Binance, зливши близько $60–90 млн USDe, через що на Binance курс упав до 0.65, тоді як на інших біржах він залишався близько 1.00.
Оскільки система застави Binance використовувала внутрішні ціни, це миттєво обнулило маржу і запустило примусові ліквідації на $500 млн – $1 млрд.
Після цього вийшла новина про 100% тарифи Трампа на Китай, що підсилила паніку і дефіцит ліквідності.
3. Механізм прибутку
Того ж дня нові гаманці на Hyperliquid відкрили 1.1 млрд шортів по BTC і ETH, профінансовані $110 млн USDC із джерел, пов’язаних з Arbitrum.
Коли каскад ліквідацій на Binance обвалив ціни BTC і ETH, ці позиції дали близько $192 млн чистого прибутку після закриття на мінімумі.
Збіг у часі, точності й каналах фінансування свідчить про ретельно скоординовану атаку.
4. Ланцюгова реакція
Ліквідації на Binance призвели до масових продажів BTC, ETH та альткоїнів на тонких ордербуках.
Інші біржі почали повторювати падіння через ботів і крос-маркет-алгоритми.
Маркетмейкери, які хеджувалися на кількох біржах, були змушені закривати позиції всюди.
Результат – $19+ млрд глобальних ліквідацій, багато альткоїнів за день впали на 50–70% – усе це через менш ніж $100 млн маніпульованої застави.
5. Хто винен
Binance: архітектурна помилка і затримка з впровадженням оракулів — головна причина.
Атакувальні гравці: використали і скоординували маніпуляцію, заробивши на зовнішніх шортах.
Ethena (USDe): не винна – протокол залишався повністю забезпеченим, викупи працювали, курс тримався 1:1 на всіх інших біржах.
6. Наслідки
Binance визнала наявність «технічних проблем на платформі», пообіцяла компенсації постраждалим користувачам (маржинальні, ф’ючерсні й кредитні рахунки) і впровадила мінімальні цінові пороги та інтеграцію з оракулами.
USDe продовжив роботу без збоїв, а інцидент став наочним прикладом того, як помилка у внутрішній системі ціноутворення біржі може викликати каскадні ліквідації на всьому ринку.
Підсумок
Близько $90 млн USDe, злито на Binance, і $1.1 млрд у шортах на іншому ринку спричинили $19 млрд кривавого обвалу.
Це не крах стейблкоїна, а майстер-клас з експлуатації дефектної оцінки застави в момент макрошоку.
Джерело:
Додано: Нед 12 жов, 2025 18:03
Ну не знаю
А̶ ̶я̶ ̶н̶а̶ ̶м̶о̶о̶р̶і на споті сиджу, спокійно виспався, ото 3й день думаю чи не прикупити БНБ, а він вже на +5% відріс, ото от знов думаю що впаде...десь до 950 ))
|